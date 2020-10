Bolivia.- Mesa apoya la eliminación del conteo rápido en las elecciones de Bolivia porque "elimina susceptibilidades"

18/10/2020 El candidato presidencial boliviano Carlos Mesa votando en un colegio electoral de La Paz POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ha votado en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo en Bolivia y ha avalado la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de anular el sistema de conteo rápido porque "elimina susceptibilidades".



"Vamos a ser pacientes y pedimos a la población que lo sea, creo que eso elimina susceptibilidades, porque el TREP (conteo rápido) el año anterior fue el punto de partida de un gran conflicto convertido en un fraude y, en este caso, eliminar esta situación, ese proceso podría parecer un elemento negativo, pero si lo pensamos fríamente lo que vamos a tener es el recuento acta por acta que cada uno nosotros vamos a poder acceder a ella, así que paciencia y seguridad", ha declarado Mesa tras votar.



El candidato de CC ha lamentado en cualquier caso la decisión del TSE de suspender el conteo rápido ya que "no es lo ideal", aunque se garantiza la seguridad absoluta del voto y el recuento oficial.



Mesa ha ejercido su derecho al voto en el centro de orientación Inti Phaxsi del sur de La Paz, adonde llegó acompañado de su esposa. Intentó hacer fila en una de las mesas, pero un jurado electoral le pidió que pasara directamente a emitir su voto. Tras depositar su papeleta ha señalado que no tiene noticias sobre irregularidades en la jornada de votación.



"Veremos cómo avanzan los informes y estaremos atentos a lo que suceda. No sabemos si podremos dar una declaración, ya que no se conocerán de inmediato los resultados parciales", ha explicado.



Por su parte, el candidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, ha votado en el Colegio Basilio de Cuéllar de la ciudad de Santa Cruz. Camacho ha agradecido anticipadamente el apoyo de los bolivianos y ha pedido una jornada en paz y democrática.



Las elecciones presidenciales de este domingo estaban previstas para mayo cuando se retrasaron por la pandemia. El candidato del partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, parte en primer lugar en las encuestas, pero necesitará un 40 por ciento de los votos y una diferencia de 10 puntos porcentuales con el segundo para ganar en primera vuelta.



En caso de no conseguir llegar a estas cifras, el candidato de Comunidad Ciudadana y expresidente del país entre 2003 y 2005, Carlos Mesa, parte como favorito para esa eventual segunda vuelta, ya que en principio recabaría el apoyo del tercero en liza, Camacho.