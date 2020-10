Asraf Beno pide matrimonio a Isa Pantoja por todo lo alto

19/11/2019 Isa Pantoja y Asraf se miran embelesados en la première de "Frozen 2" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Pensábamos que nunca llegaría este momento. Y es que después de especular durante mucho tiempo sobre una posible boda o incluso un posible embarazo de Isa Pantoja con Asraf, la pareja se ha decidido a lo que todos estábamos esperando. Tal y como ha confirmado Socialité en exclusiva, el modelo le ha pedido matrimonio a Isa Pantoja en Medina Azahara.



Isa Pantoja está locamente enamorada de Asraf y lo cierto es que cuando más rumores hubo de una posible boda entre los dos, la hija de la cantante explicaba que, aunque no habían llegado a ningún acuerdo, sí tenía ganas de casarse con su pareja. Bueno, pues ese momento, tal y como ha contado María Patiño en exclusiva en su programa.



Justo el día después de que Kiko Rivera se sentara en el Deluxe para hablar sobre la deslealtad que tuvo con su mujer, su hermana y Asraf se comprometen por todo lo alto. No sabemos cómo sentará esto a la familia, ni si quiera a Isabel Pantoja, que ya sabemos que aunque el modelo no era de su agrado, al final ha acabado teniendo buena relación con él.