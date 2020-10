Armenia/Azerbaiyán.- La UE lamenta las violaciones del alto el fuego en Nagorno Karabaj

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha lamentado este domingo el incumplimiento del alto el fuego humanitario, el segundo, pactado para entrar en vigor en la medianoche del sábado al domingo por Azerbaiyán y Armenia, enfrentadas por el control de Nagorno Karabaj.



"La UE lamenta que sigan las violaciones del alto el fuego, con informaciones sobre combates en Nagorno Karabaj y sus alrededores. Esto conlleva más sufrimiento de civiles", ha indicado Borrell en un comunicado.



Además, señala que "agrava el conflicto entre ambos estados y sociedades, dificultando aún más el sanado de las heridas". "La población de Nagorno Karabaj ya ha sufrido demasiado. El conflicto ha provocado un número demasiado alto e inaceptable de víctimas civiles", ha apuntado.



Borrell relata además que ha mantenido una conversación telefónica con los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y de Azerbaiyán "para trasladarles que el alto el fuego debe ser incondicional y respetado de forma estricta por ambas partes".



"También he subrayado que los ataques contra civiles deben cesar de inmediato. Son injustificables. He reiterado que la UE sigue dispuesta a apoyar a las partes y a la OSCE para lograr una solución a largo plazo del conflicto", ha remachado.



Armenia se hizo con el control de todo el enclave de Nagorno Karabaj y de siete distritos colindantes en suelo azerí durante la guerra que le enfrentó con Azerbaiyán y que terminó con un alto el fuego en 1994 gracias a la mediación de Rusia.



Desde entonces, los esfuerzos de mediación de Rusia, Francia y Estados Unidos, copresidentes del Grupo de Minsk en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), no han logrado resolver el conflicto por la soberanía de esta región.



Azerbaiyán sostiene que está combatiendo para recuperar el control de un territorio que le pertenece y que está reconocido así a nivel internacional. Armenia, por su parte, mantiene que está defendiendo el derecho de autodeterminación de la región de Nagorno Karabaj.