2-2. El Huesca y el Valladolid siguen sin ganar

El centrocampista del Huesca Jaime Seoane (d) salta a por un balón con Rubén Alcaraz (c), del Valladolid, durante el partido de Liga en Primera División que disputaron en el estadio de El Alcoraz, en Huesca. EFE/Javier Blasco

Huesca, 18 oct (EFE).- El Huesca y el Valladolid siguen sin conocer la victoria tras empatar a dos goles en El Alcoraz en un partido en el que los visitantes tuvieron dos tantos de ventaja que no supieron conservar.

Con 0-2 a poco de iniciado el segundo periodo tras los tantos de Bruno (m.35) y Waldo (51, de penalti), el Huesca, en una reacción de coraje, fue capaz de igualar la contienda con dos tantos en cinco minutos de Rafa Mir (m.52) y del expucelano Sandro Ramírez, aunque no llegó a completar la remontada.

Los posteriores intentos finales del Huesca ante un Valladolid bien pertrechado atrás fueron infructuosos por lo que el marcador ya no volvió a moverse aunque ambos tuvieron la ocasiones de haber ganado.