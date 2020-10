2-1. Bojan y Urruti ganan duelo a Gonzalo Higuían, en triunfo del Impact

Gonzalo Higuain, en una imagen de archivo. EPA/PETER POWELL/Archivo

Harrison (Nueva Jersey, EE.UU.), 17 oct (EFE).- El mediocampista español Bojan Krkic y el argentino Maximiliano Urruti marcaron los goles que le dieron este sábado el triunfo por 2-1 al Impact de Montreal frente al Inter Miami en partido correspondiente a la Semana 19 de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

El primer gol del partido llegaba a los seis minutos de haberse iniciado las acciones en el Red Bull Arena, campo que utiliza el Impact como su sede al no poder competir en Canadá, debido a la pandemia del coronavirus, y que marcó Bojan con disparo potente desde más de 50 metros de distancia para batir al arquero John McCarthy.

El gol le dio confianza al equipo canadiense que controlaba bien los tiempos en el centro del campo con la posesión del balón, pero el Inter Miami, de inmediato, también buscó el empate y con el delantero argentino Gonzalo Higuaín como el jugador más peligroso de su ataque.

Que llegó al minuto 33, pero no fue por una jugada brillante sino por la mala fortuna del defensa del Impact, Rudy Camacho, que desvió ligeramente el balón tras el disparo realizado por el delantero Brek Shea que descolocó al arquero del Montreal, James Pantemis.

Aunque ambos equipos tuvieron oportunidades de haber conseguido algún gol más, el marcador no se alteró cuando se fueron al descanso.

El partido no cambió de inercia en la segunda mitad con igualdad de fuerzas, pero sin que ninguno de los equipos pudiese definir ante el marco rival, siendo los dos arqueros los jugadores más destacados.

Hasta que llegó el minuto 80 y el veterano Urruti, de 29 años, culminó una excelente combinación entre el hondureño Romell Quioto y Bojan con remate perfecto sobre la marcha dentro del área chica del Inter Miami, sin que el portero McCarthy pudiese hacer nada por evitar el 2-1, que luego sería el marcador final.

Antes, el Inter Miami, al minuto 74 pudo haberse puesto por delante si con el disparo potente de Higuaín, el balón no se hubiese estrellado en la parte baja del poste izquierdo del maro defendido por Pantemis.

Luego al minuto 82 y 83, por mediación de Higuaín y su compatriota Matias Pellegrini, el Inter Miami volvió a tener dos oportunidades claras del gol que no se materializaron ante la buena labor realizada por Pantemis, que acabó, junto con Bojan, como los dos jugadores más destacados del Impact.

La derrota cortó racha de tres partidos seguidos sin perder por parte del Inter Miami (18 puntos), que sigue en el duodécimo puesto de la Conferencia Este, a nueve puntos del sexto clasificado, el último que tiene derecho a estar en los playoffs.

En otro partido de la jornada, el Fire de Chicago, en su campo del Soldier Field, rescató, en el tiempo de descuento, el empate a 2-2 frente al Sporting Kansas City, que perdió una gran oportunidad de haberse acercado al liderato de la Conferencia Oeste y ahora tiene que conformarse con seguir en el tercer lugar.EFE

