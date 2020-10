2-1. Alcácer y Parejo apuntillan al Valencia

El jugador del Villarreal Paco Alcácer (c), festeja su gol contra el Valencia, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga Santander que se disputó en el estadio de la Cerámica.- EFE/Domenech Castelló

Valencia, 18 oct (EFE).- Un penalti transformado por Paco Alcácer y un tanto de Dani Parejo, dos exjugadores del Valencia, dieron el triunfo al Villarreal y apuntillaron al equipo de Mestalla en un choque en el que el conjunto local fue superior durante muchos minutos ante un rival irregular.

El buen inicio del Villarreal encontró réplica en el tramo final de la primera mitad por el Valencia y tras un inicio nivelado de la segunda parte, el gol de Parejo dictó sentencia.

El partido dio comienzo con una superioridad absoluta del Villarreal, que abrió el marcador en un claro penalti de Paulista sobre Pedraza, en el que Alcácer no dio opción a Jaume Doménech.

Tras ese gol, el equipo local mantuvo su domino y tuvo ocasiones claras para incrementar su ventaja. Se convirtió en el amo del encuentro, ante un rival sin capacidad de reacción y para el que la mínima diferencia en contra en el marcador suponía la mejor de las noticias del tramo inicial del choque.

El Villarreal era mejor en anticipación, control del balón y presencia en el campo contrario ante un Valencia sin salida, que solo era capaz de llegar a la meta rival en tímidos lanzamientos a balón parado.

Sin embargo, pasada la media hora de juego, el Valencia creció poco a poco y un gran remate de Guedes propició el 1-1 cuando el panorama para el equipo visitante no era tan sombrío como en el tramo inicial del choque.

Pese a lo visto durante buena parte de la primera mitad, el encuentro llegó a su ecuador con empate en el marcador y con una distancia menor entre ambos equipos que la mostraba al principio del encuentro.

No hubo tantas diferencias como al principio en la fase inicial del segundo tiempo, marcado por las alternativas ante ambas porterías, con el Villarreal menos protagonista que al principio y un Valencia recuperado de su desastroso inicio de partido.

El Villarreal se había atascado y el Valencia se había soltado, pero ni unos ni otros se mostraban claros de cara a puerta y, además, daban la sensación de que ninguno quería arriesgar demasiado a la espera de conseguir una oportunidad para hacer el segundo tanto.

Así fue. Parejo, con un gran remate, hizo el 2-1, que no celebró, mediado el primer periodo, cuando mejores sensaciones mostraba el Valencia.

El Valencia acusó el gol y el Villarreal recuperó protagonismo. Se volvió a jugar al ritmo del equipo local, como al principio del encuentro, sin que el rival pudiera hacerse con el control del juego.

Al Valencia le faltaba la presencia en ataque que había tenido en el tramo inicial de la segunda parte y sus posesiones de balón no finalizaban en opciones de gol ante un rival que atacó hasta el final, aunque sin claridad.

- Ficha técnica:

2 - Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Iborra, Trigueros (Coquelin, m.64), Parejo (Jaume Costa, m.95), Moi Gómez, Chukwueze (Kubo, m.64) y Paco Alcácer (Bacca, m.81).

1 - Valencia: Jaume Dómenech, Thierry (Racic, m.84), Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà, Musah (Jason, m.84), Wass (Gameiro, m.84), Carlos Soler, Guedes (Manu Vallejo, m.89), Álex Blanco (Cheryshev, m.53) y Maxi Gómez.

Goles: 1-0, m.6: Paco Alcácer, de penalti. 1-1, m.37: Guedes. 2-1, m.69: Parejo.

Árbitro: Del Cerro Grande (comité madrileño). Amonestó por el Villarreal a Iborra y Pedraza, y por el Valencia a Gabriel Paulista. Expulsó por doble amonestación al local Kubo (m.94).

Incidencias: partido de la sexta jornada de Liga disputado a puerta cerrada en La Cerámica.

Alfonso Gil