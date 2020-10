Venezuela.- Los partidos que respaldan a Guaidó estudian una rotación en su cargo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los partidos del conocido como G-4 --Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo--, principal sustento del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, están estudiando implantar una fórmula para la rotación de la presidencia, según ha revelado el destacado periodista opositor Vladimir Villegas.



"Me cuentan fuentes cercanas al G-4 que en su seno se discute la posibilidad de establecer un mecanismo de rotación en la presidencia del llamado gobierno interino, una exigencia de sectores de ese bloque político", ha publicado Villegas en su cuenta en Twitter.



El cambio se apoyaría en el mismo acuerdo de rotación que se puso en práctica tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, pero aún no habría consenso al respecto. "Me dicen que en AD y PJ aspiran que en la rotación entren (Henry) Ramos Allup y (Julio) Borges", ha explicado.



"Todo dentro de la estrategia de impulsar la tesis de la continuidad administrativa, que justificaría la permanencia de la actual Asamblea NAcional después del 5 de enero", cuando finaliza el mandato de la actual Asamblea Nacional y comenzaría a funcionar la elegida el próximo 6 de diciembre, una cita electoral rechazada por la oposición. "Aceptará VP, de ser cierto esto, ese esquema?", se plantea Villegas.



Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela en calidad de presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y después de considerar ilegítimas y fraudulentas del 20 de mayo de 2018.