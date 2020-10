Urgen a Florida mantener reporte diario de la covid-19 en medio del alza

Los últimos datos reportados hoy por el Departamento de Salud de Florida muestran un incremento de las tendencias, tanto de los casos diarios, con 4.044 más en 24 horas, como de la tasa de positivos, que subió al 5,19 % de un total de 77.517 pruebas realizadas el viernes. EFE/Ryan Holloway/Miami-Dade County

Miami, 17 oct (EFE).- Senadores demócratas de Florida señalaron al gobernador Ron DeSantis que no es hora de acabar con los reportes oficiales diarios de la covid-19 en medio de un "alza" de los casos y las hospitalizaciones" durante la pandemia, que este sábado alcanzó los 16.118 fallecidos en el estado.

Los últimos datos reportados hoy por el Departamento de Salud de Florida muestran un incremento de las tendencias, tanto de los casos diarios, con 4.044 más en 24 horas, como de la tasa de positivos, que subió al 5,19 % de un total de 77.517 pruebas realizadas el viernes.

Según el boletín diario los casos suman ya un total de 752.481 personas contagiadas del nuevo coronavirus desde el 1 de marzo pasado, cuando se reportó el primer paciente.

Ante la posibilidad de reemplazar el reporte diario por uno semanal por razones presupuestarias, las senadoras Lori Berman y Janet Cruz recordaron al Gobierno de DeSantis que la tendencia de la pandemia está en alza.

Los contagiados en Florida se concentran en el condado de Miami-Dade, con 177.893 casos y 3.537 fallecimientos hasta hoy, Broward (80.820-1.506), Palm Beach (48.870-1.487), Hillsborough (45.275-745) y Orange, donde está la ciudad de Orlando, con 43.302 casos y 530 muertes.

Berman y Cruz manifestaron que los costos de contratar personal para los boletines diarios no deben ser una limitación, al señalar que no hay mejor inversión que la salud pública.

"No se equivoquen, este truco político sería una afrenta a la salud pública y al derecho a comprender las tendencias de los casos", manifestaron en una declaración.

Recordaron que 41 estados del país están viviendo incrementos de nuevos casos y que "ningún estado está experimentando una disminución".

La senadoras indicaron al gobernador DeSantis, aliado político del presidente Donald Trump, que las hospitalizaciones en Florida están aumentando al tiempo que la capacidad de camas de la UCI está disminuyendo y los pacientes de la sala de emergencias con síntomas similares a la covid-19 están aumentando.

Según el reporte de hoy, hay 46.976 hospitalizaciones.

"Nos gustaría recomendar al gobernador que se deshaga del trillado libreto de jugadas de ofuscación del presidente Trump y que mantenga el rumbo en los informes diarios transparentes".

Trump, que mantiene mítines políticos de su campaña a la reelección haciendo caso omiso de las medidas de distanciamiento y el uso de mascarillas, como uno de ayer viernes en Ocala (Florida), ha puesto incluso en entredicho la efectividad del uso de tapabocas.

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 8.040.922 casos confirmados y 218.455 fallecidos por el coronavirus, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.