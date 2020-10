Un tribunal colombiano revoca la suspensión de actividades de brigada de EE.UU.

Igualmente, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó el pasado 27 de agosto que la orden del tribunal fue acatada una vez que 69 senadores informaron al presidente Duque haber cumplido con el control político sobre el informe que les remitió el Gobierno, por lo que se autorizó retomar las actividades de la SFAB. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 17 oct (EFE).- El Consejo de Estado revocó la suspensión de actividades en Colombia de miembros de una brigada del Ejército de EE.UU. que apoya la lucha contra el narcotráfico, determinada en julio pasado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al fallar una acción de tutela (recurso de amparo) de congresistas opositores.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó "la sentencia del 1 de julio de 2020 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca" concedió "el amparo del derecho fundamental de participación política de los accionantes".

En lugar de eso, declaró "la improcedencia de la acción de tutela por no concurrir el requisito de subsidiariedad".

La decisión se conoce horas después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abriera un incidente de desacato al presidente colombiano, Iván Duque, por el supuesto incumplimiento a la orden de suspender las actividades de la brigada.

EL PROCESO EN EL TRIBUNAL

Un grupo de 17 congresistas de oposición argumentaron que el Gobierno reanudó las labores del grupo estadounidense, suspendidas en julio por ese tribunal cuando 48 miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) ya estaban en Colombia, sin que el Senado en pleno hubiera dado oficialmente su visto bueno.

Según los senadores, Duque "vulneró sus derechos a la política en la modalidad del ejercicio del control político" porque no solicitó al Senado "la autorización para el tránsito de tropas extranjeras", a lo que el Gobierno respondió que se trata de una misión "de carácter consultivo y técnico".

Igualmente, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó el pasado 27 de agosto que la orden del tribunal fue acatada una vez que 69 senadores informaron al presidente Duque haber cumplido con el control político sobre el informe que les remitió el Gobierno, por lo que se autorizó retomar las actividades de la SFAB.

Sin embargo, los congresistas aseguraron que el Senado en pleno debía cumplir con la disposición del tribunal y que en consecuencia "la decisión de la corporación no puede sustituirse por las misivas de algunos de sus integrantes".

La SFAB es una unidad del Ejército estadounidense formada para asesorar y apoyar operaciones en naciones aliadas que llegó en junio a Colombia para ayudar en la lucha antidrogas.