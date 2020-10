Toque de queda en Francia será más estricto hoy tras la flexibilidad de ayer

EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

París, 17 oct (EFE).- El toque de queda en París y ocho grandes áreas metropolitanas de Francia será más estricto este sábado, desde las 21.00 hora local, después de la flexibilidad de ciudadanos y policías de la primera jornada, que comenzó a medianoche.

A esa hora, la capital y las otras grandes ciudades no eran precisamente la imagen de lugares bajo un toque de queda para combatir una pandemia, con terrazas de restaurantes llenas o grupos festejando con un uso escaso de las mascarillas.

Los fiesteros, en su mayoría jóvenes, no empezaron a retirarse de las zonas de ocio del centro de París hasta ya más allá de la medianoche, mientras los trabajadores de la hostelería procedían a limpiar los establecimientos antes del cierre.

Después, una pequeña peregrinación a pie partió en distintas direcciones que llevan a los barrios residenciales. Hacia las 01.00, el toque de queda ya era claramente perceptible en la inmensa mayoría de la ciudad.

"Creo que esto ha sido un pacto tácito y hoy ya será todo más estricto", reflexionó hoy a Efe un parisino testigo de la laxitud de la primera noche.

FLEXIBILIDAD CONSENTIDA POR TODO EL PAÍS

Escenas similares se vivieron en las otro ocho áreas urbanas de Lyon, Marsella-Aix en Provence, Lille, Rouen, Toulouse, Grenoble, Montpellier y Saint Etienne, según pudo comprobar Efe en algunas de ellas y señalan medios locales en otras.

En Lyon, la tercera ciudad más poblada del país, los bares y restaurantes de la zona de ocio nocturno de la Place Terreaux, en el centro, dejaban de servir para las 23.30, aunque perrmitían terminar en terrazas o en el interior a los que habían llegado antes, según explicó un residente.

Al final, había gente en las calles lionesas, hablando o volviendo a casa, hasta casi la 01.00 del sábado, añadió.

El toque de queda ya hizo que el festival de cine clásico Lumière adelantara el inicio de la ceremonia de entrega de su premio anual, que también fue acortada. El galardón fue para una pareja de directores belgas: los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Las autoridades no han divulgado cifras de sanciones, puesto que ya habían avisado que en la primera noche los agentes de policía se centrarían en una labor explicativa y solo actuarían contra quienes mantuvieran una actitud desafiante.

LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS SE DIVULGARON TARDE

A esa relajación inicial también contribuyó que el Ministerio del Interior no divulgó hasta la noche pasada los modelos de documento que autorizan a salir, sea de forma permanente por motivos de trabajo, o bien de forma puntual por una necesidad.

El usuario debe incluir su nombre y apellido, dirección completa y especificar los motivos por los que debe salir entre las 21.00 y las 6.00 (como trabajo o un viaje).

Una vez cumplimentado, el documento puede descargarse en teléfono móvil a través de un código QR o imprimirse para llevar encima en caso de que los policías lo requieran.

Un total de 12.300 agentes de policía de distintos cuerpos de seguridad velarán por el cumplimiento de la medida, aunque anoche eran muy poco visibles en París.

Quienes no respeten el toque de queda se enfrentan a una multa inicial de 135 euros, que puede ser de 1.600 en caso de reincidencia, y quienes reincidan tres veces se exponen a una sanción de 3.750 euros y hasta seis meses de cárcel.

Para ayudar a los veinte millones de franceses a sobrellevar este período, los canales de televisión pública de France Television han cambiado la programación y pasarán a emitir películas de diversas temáticas a fin de entretener a todos lo públicos.