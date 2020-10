"The Lancet" critica que la desescalada en España fue demasiado rápida

La revista científica "The Lancet" critica en un editorial que la retirada de las restricciones para frenar la primera ola de la pandemia se aceleró en exceso en algunas regiones de España y advierte que los servicios sanitarios del país están "faltos de recursos". EFE/David Fernández/Archivo

Londres, 17 oct (EFE).- La revista científica "The Lancet" critica en un editorial que la retirada de las restricciones para frenar la primera ola de la pandemia se aceleró en exceso en algunas regiones de España y advierte que los servicios sanitarios del país están "faltos de recursos".

"Cuando el confinamiento nacional se levantó en junio, algunas autoridades regionales fueron probablemente demasiado deprisa al reabrir y demasiado lentas para implementar un sistema de detección y seguimiento eficiente", indica el editorial.

Para la publicación británica, "la polarización política en España y la gobernanza descentralizada también pudo ser un obstáculo para la celeridad y eficiencia de la respuesta de salud pública".

"The Lancet" divulgó en agosto una carta de investigadores españoles que reclamaba una evaluación independiente de la gestión de la pandemia en el país, y este mes otra misiva en la que se pide datos más rigurosos y detallados sobre la expansión del coronavirus.

La revista recalca en su editorial que los "cuatro pilares del sistema sanitario español -gobernanza, financiación, prestaciones y personal- ya estaban en una situación de fragilidad" cuando el sistema se vio "superado" por la pandemia en marzo.

"La década de austeridad que siguió a la crisis financiera de 2008 redujo la plantilla y las capacidades del sistema público de salud", recalca "The Lancet", que alerta que los servicios sanitarios españoles están "faltos de personal, faltos de recursos y bajo presión".

Advierte que España tiene una de las proporciones más bajas de enfermeros por cada mil habitantes de la Unión Europea (5,9 en España, frente a 9,3 de media entre los Veintisiete), y que "con demasiada frecuencia (el sistema) se sustenta en contratos temporales que pueden estar en vigor durante solo unos días o semanas".