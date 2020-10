Tapia: "No concretar las ocasiones nos mata"

El centrocampista peruano del Celta de Vigo Renato Tapia (d), pugna por un balón con el centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección "Koke" (i), durante el partido de la sexta jornada de Liga de Primera División celebrado en el estadio Balaidos de Vigo. EFE/ Salvador Sas

Madrid, 17 oct (EFE).- El peruano Renato Tapia, futbolista del Celta, lamentó este sábado la falta de eficacia ofensiva en la derrota por 0-2 con el Atlético de Madrid, porque "no concretar" las ocasiones les "mata", aunque apuntó que no hay preocupación en su equipo a pesar de perder tres partidos consecutivos en la Liga.

"No sé si injusto, porque claro hay que marcar las ocasiones que tenemos. Ellos se tiraron un poco atrás, ese es el juego de ellos y a nosotros no concretar (las ocasiones) nos mata. La primera parte tuvimos una con Santi... A seguir trabajando para lo que viene", explicó en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro.

"Nos cuesta poder concretar las ocasiones. Es cuestión de seguir trabajando. Tenemos un buen grupo", añadió Tapia, que apuntó: "Luchamos, siempre propusimos, tuvimos más el balón y no pudimos concretar. Ojalá el próximo partido no tengamos ese problema".

También expuso que "no" hay preocupación por las tres derrotas consecutivas. "Estoy tranquilo. Estamos todos predispuestos para mejorar y trabajar, así que me quedo tranquilo", agregó.