Tailandia.- Miles de tailandeses esquivan los obstáculos de las autoridades para volver a protestar contra el Gobierno

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Miles de personas se encuentran ya concentradas en Bangok, la capital de Tailandia, para volver a exigir, por cuarto día consecutivo esta semana, la dimisión del primer ministro, Prayuth Chan Ocha.



Para ello, los asistentes han esquivado los obstáculos que han ordenado las autoridades, dado el estado de emergencia en vigor dentro de la ciudad por la amenaza que representan estas manifestaciones para la propagación del coronavirus.



Las concentraciones están ocurriendo en el intercambiador de tránsito de Lat Phrao, la estación de Udom Suk BTS y la rotonda de Wong Wian Yai, tres puntos que los organizadores no han dado a conocer hasta el último momento para evitar filtraciones.



Observadores del 'Bangkok Post' estiman una media de entre 2.000 y 3.000 asistentes en cada uno de estos tres puntos donde, de momento, no se están registrando incidentes.



Human Rights Watch (HRW) ha criticado este sábado el "innecesario" uso de cañones de agua contra los manifestantes por parte de la Policía tailandesa en las "protestas pro-democráticas" contra el Gobierno del país de este viernes.



De acuerdo con la organización, la Policía también ha utilizado "lo que parecía gas lacrimógeno" y ha cargado con porras y escudos para dispersar a los protestantes, algunos de los cuales han sido detenidos. La Policía, que asegura haber arrestado a siete personas, ha emitido 12 órdenes de búsqueda contra los líderes de las protestas y ha detenido a un periodista que cubría el suceso, según HRW.



El viernes y antes de la actuación policial, el primer ministro aseguró que no tiene la más mínima intención de dimitir a pesar de las grandes protestas de esta semana en la capital.



"No me voy", hizo saber el general retirado, rodeado de muchos de sus ministros en una comparecencia en la que ha amenazado con endurecer el estado de emergencia declarado esta semana en la capital con un toque de queda adicional si persisten las manifestaciones, que ha descrito como una amenaza para la propagación del coronavirus en el país, según informa el 'Bangkok Post'.



El Gobierno tailandés sigue defendiendo que la intervención policial está justificada por la ley de emergencia que restringe las reuniones públicas de más de cinco personas y el acceso a zonas como las elegidas por los manifestantes para expresar sus críticas al Gobierno.



Prayuth Chan Ocha llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2014 y lideró la junta militar durante cinco años, refrendando posteriormente su cargo en las elecciones parlamentarias de 2019. Sin embargo, la actual Constitución fue introducida precisamente por la junta militar, así como la ley electoral, lo que ha favorecido la vuelta al poder del militar retirado.