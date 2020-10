Sindicatos peronistas hacen en Argentina caravana de apoyo al Gobierno

Miles de personas realizan una caravana en homenaje al 75 aniversario de la fundación del partido peronista, hoy en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 17 oct (EFE).- Sindicatos de Argentina alineados con el gobernante Partido Justicialista realizaron este sábado una caravana de apoyo al Ejecutivo del presidente Alberto Fernández, al conmemorarse hoy el "día de la lealtad peronista".

En camiones, ómnibus, taxis y autos particulares, los integrantes de los distintos gremios coparon las calles céntricas de Buenos Aires y transitaron por la ciudad, bajo la consigna de no descender de los vehículos ante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

La caravana, que se replicó en otras ciudades de Argentina, se realizó en el marco del "día de la lealtad", que conmemora la masiva movilización obrera que el 17 de octubre de 1945 copó Buenos Aires para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón (1895-1974), quien luego sería elegido presidente del país en tres ocasiones.

La fecha es considerada como el nacimiento del movimiento peronista, que un año después se consolidaría con la fundación del Partido Justicialista.

La caravana fue convocada por sindicatos alineados con Hugo Moyano, líder del poderoso gremio de los chóferes de camiones, quien respalda al Gobierno del peronista Alberto Fernández, pero está distanciado de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país y también de fuerte raigambre peronista.

"Queremos transmitir con esto el respaldo a nuestro Gobierno en conjunto, empezando por el presidente, la vicepresidenta (Cristina Fernández), los diputados y los senadores. Todos son nuestro Gobierno. Queremos demostrar el apoyo que tiene por parte de la inmensa mayoría de los trabajadores", dijo Moyano este sábado en rueda de prensa.

Esta caravana ha sido la primera manifestación de apoyo al Gobierno en las calles desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, y fue convocada después de una seguidilla de marchas y concentraciones opositoras en Buenos Aires y otros puntos del país.

La CGT hará su propio acto en la tarde de hoy, pero sin movilización en las calles por la situación sanitaria.

Alberto Fernández, quien asumió la Presidencia argentina en diciembre pasado, participará de ese acto, que será transmitido a través de una plataforma digital.

"Todo lo que se haga en función de reconocer y abrazar aún más la causa del peronismo me parece que es importante", dijo Moyano.

Argentina atraviesa una severa crisis económica, profundizada por la pandemia de coronavirus, con crecientes índices de desempleo y pobreza.

Moyano aseveró que los trabajadores "están pasando necesidades difíciles pero no dejan de reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para salir de la situación que dejó el Gobierno anterior", presidido por el conservador Mauricio Macri (2015-2019).