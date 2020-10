Rey Felipe.- El Rey, a vecinos de Somao: "Sois ejemplo de que en el campo se puede construir un porvenir próspero"

17/10/2020 El Rey Felipe VI pronuncia su discurso durante el acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar a la parroquia praviana de Somao. POLITICA JORGE PETEIRO - EUROPA PRESS



OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Rey Felipe VI ha puesto a los vecinos de Somao, Pueblo Ejemplar de 2020, como ejemplo de que "en el campo se puede construir un porvenir próspero".



Durante su discurso en el acto institucional de entrega del galardón, el Rey ha señalado que la actitud "llena de esperanza" de los vecinos más jóvenes de Somao es un símbolo de lo "mejor" que anida en la juventud española y "un espejo en el que muchas personas deben mirarse". "Sé que sentís como yo que todos formamos parte de un proyecto común más amplio, más diverso y prometedor, lleno de esperanza y de posibilidades", ha agregado.



Los vecinos de Somao, ha destacado el Jefe del Estado, son "un ejemplo para todos" por su historia y tradiciones, unidas a "tantos vecinos que se fueron a América buscando nuevas oportunidades". En este punto ha recordado a quienes "volvieron triunfadores" y a quienes "no volvieron nunca o volvieron después de ver rotos muchos de sus sueños". Las lecciones de ese pasado, ha agregado el Rey, ayudan a los vecinos de Somao a "buscar nuevas y fructíferas formas de futuro".



Recordando las palabras de la Princesa de Asturias, el Rey Felipe ha señalado que acudir a Somao y entregar el Premio al Pueblo Ejemplar en las actuales circunstancias "es sin duda una alegría". "Temíamos, como imagino que vosotros, que no pudiera ser; la pandemia lo altera casi todo, pero nos reconforta veros y estar aquí con vosotros y nos da esperanza", ha dicho.



Ha lamentado en este punto "no poder celebrar" el premio con los vecinos como merecen y como deseaban. Aún así, ha subrayado que para toda la Familia Real es "muy importante" acudir a dar "en persona" la enhorabuena y compartir con los vecinos "estas horas de alegría y celebración".



"Os felicitamos porque sabemos que lo mejor de Somao sois vosotros, formáis parte entrañable de la ciudadanía comprometida y solidaria que la reina y yo hemos conocido mejor en estos meses", ha explicado, en referencia a las visitas institucionales que los Reyes realizaron por toda España durante los meses del verano para conocer cómo se vivió la pandemia en los distintos puntos.



Don Felipe ha querido enviar un "recuerdo muy especial" a todos los pueblos ejemplares premiados hasta ahora, lamentando que sus representantes no hayan podido acompañarles en esta visita por las restricciones por el coronavirus. Durante los meses de la pandemia, ha dicho, han dado muestra de los valores por los que en su día fueron distinguidos como pueblo ejemplar.



