17/06/2014 Raquel Perera desvela si está decepcionada con Alejandro Sanz.



Si hay algo que nos ha tenido asombrados durante este verano y desde que saltó la noticia, ha sido el divorcio o mejor dicho, el acuerdo de divorcio, entre Alejandro Sanz y Raquel Perera. Y es que parece ser que no solamente ha sido dolorosa la separación entre ellos y todo lo que eso conlleva, sino también ponerse de acuerdo en el acuerdo de divorcio, sobre todo por las terceras personas.



Ahora, Raquel Perera nos ha explicado en qué punto se encuentra su relación con Alejandro Sanz y nos ha asegurado que: "Estamos fenomenal". La exmujer de cantante bromea al ser preguntada por cómo vivió la nueva relación del padre de sus hijos nada más separarse y ha confesado que: "Es que no me acuerdo de nada... Tengo amnesia".



Sobre si está decepcionada con Alejandro Sanz, Raquel lo desmiente: "No, hombre... Decepcionada no". La empresaria nos ha asegurado que su familia está encantada tras mudarse a España, algo que le ha llenado de familia a todos sus seres queridos por la cercanía que hay entre ellos ahora: "Todos muy bien, de verdad, fenomenal, la verdad es que todos muy bien y muy contentos de estar aquí".