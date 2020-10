Quartararo muestra sus cartas

-El piloto francés Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) tras clasificarse en primer lugar en la prueba celebrada hoy en el circuito turolense de Motorland Alcañiz, donde este fin de semana se disputa una prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 17 oct (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) mostró sus cartas, sus auténticas intenciones en la temporada 2020, en la que aspira al título mundial de MotoGP, al sufrir una fuerte caída durante los terceros libres y recuperarse con una velocidad pasmosa para lograr la "pole position" del Gran Premio de Aragón de MotoGP.

Quartararo pasó literalmente de la clínica del circuito a la "pole position" después de ir en ambulancia a la zona sanitaria del circuito tras sufrir una fuerte caída en la curva catorce durante la tercera tanda de pruebas libres.

En la revisión médica no se le detectó ninguna fractura ósea, pero sí un fuerte golpe en la cadera izquierda.

El piloto francés ya disputó esa sesión libre casi con total normalidad, con las lógicas precauciones, pero que no le impidieron lograr llegar a estar segundo, aunque al final acabase sexto, justo por detrás de Maverick Viñales, quien se lo tomó con mucha calma en esa tanda, dominada por Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), el piloto de Repsol Honda Alex Márquez y Joan Mir (Suzuki GSX RR).

Maverick Viñales fue el último en salir a la segunda clasificación, con las ideas muy claras después de tres sesiones de entrenamientos libres en las que su ritmo resultó inalcanzable para sus rivales, pero en la sesión oficial inicialmente le superaron tanto Miller como Quartararo y Morbidelli, lo que dejó claro que el francés no parecía estar muy condicionado por su condición física tras el fuerte golpe que se propinó por la mañana.

En su siguiente vuelta rápida Fabio Quartararo consiguió ponerse líder con un tiempo de 1:47.296, seguido por su compañero de equipo Franco Morbidelli y con Jack Miller tercero, que hizo su mejor registro tras él, para disgusto del francés cuando se percató de la presencia del australiano tras su rebufo.

Viñales no había dominado todas las sesiones libres para ceder terreno a sus rivales en la tanda oficial, así que en su segunda salida de la Q2 preparó una vuelta lanzada y al primer intento se puso líder con 1:47.125, secundado por Quartararo, que en su última vuelta logró batir al español para establecer una vuelta rápida de 1:47.076, 46 milésimas de segundo más rápido que Viñales.

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) sorprendió al italiano Fabio Di Giannantonio (Speed Up) en la sesión clasificatoria de Moto2 para establecer un nuevo récord del circuito en la categoría y su segunda "pole position" del año, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y del propio Di Giannantonio.

Lowes rodó en 1:51.651, cuando el anterior récord absoluto estaba en poder precisamente del italiano, auténtico dominador de casi todas las sesiones de pruebas, desde esta mañana, con 1:52.171.

El mejor español de la categoría, por primera vez, fue Marcos Ramírez (Kalex), que logró la quinta plaza, justo por delante de Jorge Navarro (Speed Up).

El español Raúl Fernández (KTM) sumó su cuarta "pole position" de la temporada en Moto3 por delante del italiano Celestino Vietti y del español Albert Arenas, ambos sobre sendas KTM, mientras que su máximo rival en la pelea por el título, el japonés Ai Ogura (Honda) se tuvo que conformar con la octava posición.

Juan Antonio Lladós