Quartararo logra 'pole position' de GP de Aragón de MotoGP pese a su caída

El francés Fabio Quartararo, líder del Mundial de MotoGP, consiguió este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Aragón por delante del español Maverick Viñales y a pesar de la dura caída que sufrió en los ensayos libres por la mañana.

Quartararo (Yamaha-SRT) cuenta en estos momentos con 10 puntos de ventaja en el Mundial sobre el español Joan Mir (Suzuki), que saldrá 6º. Es la décima 'pole' del galo en MotoGP, la categoría reina donde debutó el año pasado, y la 4ª este año.

"Honestamente, cuando me caí me dije '¿podré pilotar por la tarde?', puesto que aunque ahora estoy bien, cuando me caí no lo estaba. Estoy contento porque fue difícil. Ayer me caí, esta mañana otra vez y normalmente necesito tiempo para restablecerme", declaró el piloto de 21 años.

"Pero puedo estar contento porque estoy en la 'pole' cuando mi objetivo era estar en primera línea", añadió.

El francés la compartirá con Viñales (Yamaha), 4º en el Mundial, y el invitado sorpresa Cal Crutchlow (Honda-LCR).

El 3º en el Mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), partirá desde el 13º puesto.

