Pedro Sánchez tiene intención de viajar a Túnez y al Líbano

El Cairo, 17 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene intención de viajar al Líbano y a Túnez en fechas que aún no están cerradas y que dependerán de la evolución de la situación epidemiológica, indicó hoy la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya .

"El presidente tiene intenciones de viajar a Túnez y al Líbano y la fecha no se confirma hasta que no esté confirmada en la agenda del presidente, que varía en función de cuál es la situación epidemiológica en nuestro país y en los países que queremos visitar", indicó a periodistas en El Cairo la ministra.

González Laya, que se encuentra en visita oficial en Egipto y ayer visitó tierras libanesas, recordó que en el Líbano hay 600 soldados que integran la Fuerza de Paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

Además, destacó el compromiso de España con Túnez, un país que está siendo "castigado", dijo, por el escenario complejo que vive la vecina Libia.

La ministra concluye hoy en Egipto una visita de dos días por la región para tratar de impulsar las relaciones con este país y con el Líbano en la que se ha reunido con los presidentes y sus homólogos de Exteriores de ambas naciones.