Pastrana hace historia tras ganar a ‘Katy’ Díaz y lograr su tercer Europeo

La boxeadora española Joana Postrana celebra la victoria ante Katy Díaz, tras el combate por el Campeonato de Europa de la Unión Europea de Boxeo (EBU) del peso mínimo disputado esta noche en la plaza de toros de Moralzarzal, en Madrid. EFE/JuanJo Martín

Moralzarzal (Madrid), 16 oct (EFE).- Joana Pastrana (16-3, 5 KO) hizo historia este viernes al ser la primera boxeadora española en proclamarse campeona de Europa por tercera vez tras su clara victoria por decisión unánime ((99-91, 100-90, 100-90) frente a la también española Catalina ‘Katy’ Díaz (6-5, 1 KO) en una pelea que dominó y que estuvo cerca de finalizar por KO en el quinto asalto.

La desangelada plaza de toros de Moralzarzal por la ausencia de público debido a la pandemia del coronavirus que obligó a posponer el combate 7 meses no afectó a ambas púgiles y el combate comenzó con gran ritmo. Sin ser dos boxeadores con una fuerte pegada al tratarse del peso más bajo, los solo 300 espectadores que se dieron cita permitían escuchar el característico silbido de los golpes sobre el ring.

En una pelea de ritmo, ‘Katy’ Díaz se debería encontrar más a gusto, pero Pastrana, que disfruta haciendo valer su envergadura, no rehuyó el intercambio de golpes, sobre todo en el contragolpe buscando los golpes curvos, atacando con una potente derecha la guardia de su rival andaluza.

En un combate de tantos golpes intentados, los que realmente impactan marca la diferencia; y ahí Joana Pastrana se fue ganando a los jueces. Ante esta versión de la madrileña, la esquina de ‘Katy’, de 40 años, diez más que su rival, le pidió “más ritmo” en busca de desarbolar el plan de Pastrana.

Joana, consciente de que sus derechas estaban haciendo daño a su rival, la buscó. La mano, siempre atrás, cargándola para impactar con dureza en busca de su sexta victoria por KO que por momentos se vio cerca pero, como se presumía en la previa del combate, no llegó, aunque estuvo cerca.

Quinto asalto y ‘Katy’ logró entrar en la distancia corta e impactar a Pastrana, pero esta negaba con la cabeza. Estaba crecida. Su plan estaba funcionando a la perfección y una derecha a la sien de su rival a falta de unos 30 segundos para llegar al ecuador de la contienda, hizo tambalearse a la andaluza. Joana se fue hacia delante consciente de la debilidad de su rival, que logró mantenerse en pie gracias a las cuerdas y al final del asalto. Salvada por la campana.

La boxeadora madrileña, tricampeona del mundo, quiso aprovechar el momento tras el minuto de descanso, pero la andaluza se repuso lo suficiente para calmar la pelea, aunque el guión cambió. Menos golpes sobre el ring y Pastrana llevaba la iniciativa.

En el séptimo asalto de la contienda, ‘Katy’ dio muestras de fatiga cuando Pastrana cambiaba las alturas de los golpes. Una circunstancia que hizo que gran parte de los 300 asistentes la alentara en busca del KO. Aunque fuese el único combate de la noche, a la gente no le importaba irse a casa antes de tiempo.

La cara es el espejo del alma y en un combate de boxeo esta máxima se acrecienta. Con el final del octavo asalto, ‘Katy’ Díaz hizo una mueca de alivio en su rostro rojizo de los golpes al verse, además, cerca de su esquina. Mientras, Pastrana, barbilla arriba y gesto de que le sobraba el descanso.

Los dos siguientes asaltos siguieron la tónica que tuvo desde que el KO sobrevoló el ambiente. ‘Katy’ Díaz no pudo sobreponerse y Joana Pastrana impuso su superioridad de envergadura y física para cerrar la victoria.

Así, la madrileña se llevó el combate por decisión unánime con un claro veredicto de los jueces (99-91, 100-90, 100-90) que no dejó duda alguna. Llegó la victoria tras dos derrotas consecutivas que hace que vuelva a estar en las quinielas para aspirar a ganar su cuarto título del mundo.

Por su parte, Catalina ‘Katy’ Díaz, cae derrotada por segunda ocasión consecutiva, tras perder ante la alemana Tina Rupprecht por el Mundial del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y, a sus 40 años, analizará su futuro sobre los cuadriláteros.