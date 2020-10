Panamá acumula 124.107 casos confirmados y 2.557 muertes por la covid-19

Personal médico privado realiza pruebas de hisopados para detectar COVID-19 a los pasajeros que llegan al aeropuerto internacional de Tocumen cerca de la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 17 oct (EFE).- Panamá sumó este sábado 609 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 11 muertes por la covid-19, lo que elevó hasta 124.107 los contagios confirmados y 2.557 las defunciones por la enfermedad en 224 días de pandemia.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud (Minsa) hay 762 personas hospitalizadas, 110 en unidades de cuidado intensivo (UCI) y 652 en sala general, mientras que aislados en sus casas están 19.985 personas y otras 455 en hoteles-hospital.

En las últimas 24 horas se aplicaron 4.188 pruebas para detectar la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, que arrojaron una positividad de 14,5 %.

Desde que el pasado 9 de marzo se reportó el primer contagio, se ha realizado en Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, un total de 578.200 test de detección del patógeno.

Las muertes por la enfermedad de acuerdo con el rango de edad se concentra entre las personas de 60 a 70 años (1.233) y mayores de 80 (642) en Panamá, donde la covid-19 tiene una tasa de letalidad del 2,06 %.

Panamá intenta una "nueva normalidad" tras haber abierto de manera gradual prácticamente todo el comercio no esencial, además de el turismo con el reinicio total, el lunes pasado, de las operaciones del aeropuerto internacional de Tocumen, un importante centro de conexiones regional, tras siete meses de cierre y restricciones por la pandemia en curso.

"Durante estos meses de pandemia, a la par de las acciones intersectoriales para combatir esta emergencia sanitaria, el Minsa no ha descansado en llevarle a toda la población mensajes de prevención y educación sobre las medidas de bioseguridad para evitar el contagio por covid-19", dijeron este sábado las autoridades.

Estas acciones, añadió el Minsa, "han sido redobladas en las provincias y zonas a través de los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT) donde los índices de contagio han requerido de intervenciones más contundentes para poder frenar la propagación de casos positivos".

Las autoridades aún no han suspendido el toque de queda nocturno ni la prohibición de circulación los domingos, por temor a un posible repunte de contagios.