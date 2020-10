Motagua, por seguir inalcanzable ante Real de Minas en el Apertura hondureño

En la imagen los ugadores del Motagua. EFE /Jose Valle /Archivo

Tegucigalpa, 17 oct (EFE).- El Motagua, líder de su grupo en el torneo hondureño Apertura, buscará seguir inalcanzable en la quinta jornada que se disputará este domingo con la participación de los diez equipos de la Liga.

Hasta ahora, el Motagua, que desde hace seis años dirige el argentino-hondureño Diego Vázquez, ha tenido un alto rendimiento, con tres triunfos y un empate, este último el jueves, sin goles, ante el Olimpia, en el clásico del fútbol nacional.

El Motagua llega a la quinta fecha con diez puntos, siete goles a favor y cuatro en contra, seguido por el Olimpia, que ha sumado seis enteros.

El Real de Minas, que lleva cuatro empates al hilo, apostará por su primer triunfo ante el Motagua, en cuyo grupo también compiten el Universidad Pedagógica (cuatro puntos) y el Real Sociedad (uno).

El más sediento de triunfos en el grupo de la zona central es el Real Sociedad, que se enfrentará al Olimpia, que tiene en el banquillo al argentino Pedro Troglio, cuyo equipo, pese a que tiene una de las mejores plantillas de jugadores, no ha rendido lo que sus directivos y aficionados esperan.

Para un equipo como el Olimpia, el de mayor afición y el que más títulos ha ganado, no es suficiente que de doce puntos disputados, solo haya sumado la mitad, cosecha de un triunfo y tres empates en cuatro partidos.

El Marathón, del grupo de la zona norte, dirigido por el argentino Héctor Vargas, visitará al Platense, que tiene como estratega al colombiano Jhon Jairo López.

Con siete puntos el Marathón es líder, escoltado por el Platense, con seis.

El Marathón ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido uno, mientras que el Platense no conoce la derrota, ha cosechado una victoria y un empate.

El Real España, dirigido por el uruguayo Ramiro Martínez, que viene de perder por 0-3 ante el Marathón, saldrá resuelto a cambiar de página contra el Vida.

El equipo de Ramiro Martínez, que figura entre los cuatro mejores del fútbol hondureño, junto con el Motagua, Olimpia y Marathón, tiene cuatro puntos resultados de un triunfo, un empate y dos derrotas, que lo tienen en la cuarta posición de su grupo.

El Vida, su rival de turno, es tercero con cinco enteros, rédito de un juego ganado, dos empatados y uno perdido.

La jornada se completará con el compromiso entre el Honduras Progreso, de la zona norte, y el Universidad Pedagógica, del centro.

En su grupo, el Honduras Progreso es último, con tres puntos, producto de tres empates, por lo que buscará su primer triunfo ante el Universidad Pedagógica.