Lozano firma un doblete en la goleada del Nápoles al Atalanta

EFE/EPA/CIRO FUSCO

Roma, 17 oct (EFE).- El mexicano Hirving Lozano impulsó con un doblete este sábado la goleada 4-1 del Nápoles contra el Atalanta, completada por las dianas de Matteo Politano y del nigeriano Victor Osimhen, en la cuarta jornada de la Serie A italiana.

El Chucky Lozano, titular por tercer partido consecutivo este año, tardó 27 minutos para firmar su doblete personal. Anotó el primero en el 23 a centro de Giovanni Di Lorenzo y lo completó cuatro minutos más tarde con un perfecto derechazo curvado desde el límite del área que entró por la esquina.

El Nápoles ofreció un recital de fútbol ante un Atalanta que había ganado sus tres partidos de este año, con hasta trece goles marcados, pero que este sábado pareció falto de lucidez y energías. Sus tres líderes ofensivos, el argentino Alejandro Gómez y los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel, no estaban al máximo, tras los viajes transoceánicos para concentrarse con sus selecciones.

Matteo Politano, con un zurdazo desde fuera del área, y Victor Osimhen, fichado por 70 millones procedente del Lille en la última sesión de mercado, determinaron el contundente 4-0 con el que el Nápoles se fue al descanso.

Cambió mucho el técnico del Atalanta en la reanudación y dio paso al holandés Sam Lammers, quien matizó parcialmente el revés con el gol del definitivo 4-1.

El Nápoles, castigado con un 3-0 administrativo y un punto de penalización por el duelo no disputado contra el Juventus, al que no acudió al recibir orden de la Hacienda Sanitaria Local napolitana (ASL) por cuestiones de seguridad sanitaria, olvidó ese disgusto con un autoritario triunfo.

Los hombres de Gennaro Gattuso son ahora momentáneamente segundos, a un solo punto del Atalanta, todavía líder, que había ganado sus tres anteriores encuentros.