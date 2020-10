Los neozelandeses empiezan a votar en elecciones generales

Los neozelandeses empiezan a votar en elecciones generalesWellington, 17 Oct 2020 (AFP) - Los neozelandeses empezaron a votar este sábado en unas elecciones generales a las que la primera ministra, Jacinda Ardern (centro-izquierda), se presentó a un segundo mandato de tres años.Las urnas abrieron a las 09H00 (20H00 GMT del viernes) y debían cerrar a las 19H00 (06H00 GMT). Alrededor de 3,5 millones de personas se registraron para votar.Nueva Zelanda cuenta con unas leyes muy estrictas para las jornadas electorales, que restringen la cobertura de los medios de comunicación y la propaganda política mientras las urnas están abiertas, para evitar que los votantes se vean influenciados.Las leyes tampoco permiten los sondeos a pie de urna, así que los electores no tendrán ninguna idea aproximativa de cómo fueron los comicios hasta que no se publiquen los primeros resultados, después de que cierren las urnas. Cerca de 1,7 millones de personas (casi la mitad del electorado) votaron temprano, una proporción mucho mayor a la de anteriores elecciones, por lo que se espera que los resultados se conozcan relativamente pronto, el sábado por la noche.En principio, las elecciones deberían haberse celebrado el 19 de septiembre, pero fueron postergadas a causa de un brote de coronavirus en Auckland, que desde entonces se pudo contener.Además, los electores también debían votar por dos referendos: uno sobre la legalización del consumo de cannabis con fines recreativos y otro sobre la legalización de la eutanasia, aunque los resultados de esas dos votaciones no se conocerán hasta el 30 de octubre.ns/st/jvb/rsr