Las protestas masivas retoman las calles para pedir la dimisión de Netanyahu

Jerusalén, 17 oct. (EFE).- Miles de israelíes retomaron hoy las multitudinarias protestas de los sábados para pedir la dimisión del primer ministro, Benjamín Netanyahu, con el final de las leyes de emergencia que limitaban las manifestaciones por la pandemia.

Las protestas se habían mantenido en un "formato" coronavirus, solo a un kilómetro a la redonda de cada domicilio, pero desde el miércoles los manifestantes pueden volver a congregarse como hoy escenificaron en puentes, intersecciones y, principalmente, frente a la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén.

La Plaza de París, en el oeste de la Ciudad Santa, atrae desde hace meses cada semana a más ciudadanos que acusan al primer ministro de corrupto -por el juicio que enfrenta por cohecho, fraude y abuso de confianza- y le cuestionan por la gestión de la pandemia ante una segunda ola que ha llevado al país de nuevo a un estricto confinamiento de casi un mes que comienza a aliviarse mañana.

Tras la aprobación del cierre que limitaba el movimiento, pero no afectaba a las manifestaciones, el Gobierno endureció con polémicas medidas de emergencia las restricciones y durante tres semanas las protestas se han producido de forma dispersa y en pequeños grupos.

El miércoles, con el fin de las leyes, volvieron y hoy retomaron con fuerza la movilización semanal un día antes de que comience una lenta desescalada con el levantamiento de la limitación de movimiento para el resto de la población.

A partir de mañana podrán abrir comercios no esenciales sin atención al público y centros preescolares.

Como cada sábado las manifestantes señalaron a Netanyahu: "A casa" y "No nos rendiremos hasta que renuncies".

El llamado movimiento de Banderas Negras promovió esta movilización en marzo por el juicio por corrupción de Netanyahu a la que se han ido uniendo cada semana más ciudadanos, sobre todo, jóvenes.

Netanyahu lidera un Gobierno de unidad con el centrista Benny Gantz que se creó en marzo con carácter de emergencia para combatir la pandemia de coronavirus y reactivar la economía, sin embargo, vive un segundo confinamiento que comienza a aliviarse mañana pero levemente y por fases, que durará tiempo.