Largo Winch, el aventurero personaje de cómic, enseña economía

La Citéco de París acoge desde este sábado la exposición "Largo Winch, Aventurero de la Economía", para conmemorar el 30 aniversario del personaje de cómic, que explora el vínculo entre el multimillonario humanista y los grandes temas de la economía. EFE/ Ana Ayesa

París, 17 oct (EFE).- Largo Winch, el aventurero personaje de cómic, nos ayuda a entender los grandes temas de la economía, en una exposición abierta este sábado en la Ciudad de la Economía de París (Citéco) para conmemorar el treinta aniversario del personaje.

Creado por el autor belga Jean Van Hamme sobre la base de seis novelas escritas por él mismo, Largo Winch es un huérfano vagabundo adoptado por un multimillonario y que, casi a su pesar, hereda a los 26 años un imperio y debe afrontar múltiples aventuras para sacarlo adelante.

El padre adoptivo es asesinado por uno de sus ejecutivos y Largo, ahora al frente del llamado "Grupo W", debe afrontar desafíos como opas hostiles, desvíos de fondos o traiciones internas. La exposición explora el vínculo entre este multimillonario "humanista" y los grandes temas de la economía mundial.

"La imagen de Largo Winch refleja un cambio de percepción, lejos del típico banquero, representa al billonario humanista. Descubrimos que la economía es una aventura con la que todos pueden sentirse realizados y marcar la diferencia para hacer de nuestro mundo un lugar mejor", explica el comisario de la exposición, Didier Psamonik.

La exposición lo retrata como "una especie de boy scout" que no acepta la herencia más que por mantener los 400.000 empleos del conglomerado que levantó su padre adoptivo, conocida como "Grupo W".

La mayor parte de las inversiones de "Grupo W" son industriales o comerciales: petróleo, minería, marina mercante, banca, grandes almacenes, hostelería, aeronáutica o medios de comunicación.

Largo no se presenta como un financiero sino como un director general, un capitán de la industria y, sobre todo, un aventurero, con la habilidad secreta de lanzar cuchillos, aprendida en su difícil juventud.

Al protagonista no le motiva el dinero sino la pasión por el reto de "comprender y dominar los gigantescos mecanismos de su grupo", según relata la exposición.

El multimillonario aventurero se desplaza con su jet privado a los pulmones de la economía global: Nueva York, Chicago, Londres, Hong Kong, París o Estambul son testigos de sus aventuras.

"Es un capitalista, por supuesto. Pero también es una especie de idealista. Sigue las reglas y la ética. Es un billonario que conoce los problemas del mundo. Es consciente de que, a pesar de su fortuna, tiene poco control sobre las fuerzas económicas", explica Psamonik.

La exposición presenta en diferentes salas a los autores de esta saga, a su protagonista, Largo Winch, y sus amigos y enemigos, las principales ciudades de sus aventuras y también refleja cómo las múltiples evoluciones sociales y técnicas de los últimos treinta años han impactado en la economía.

"Largo es un personaje complejo que no tiene la vida que le gustaría vivir", resume el dibujante de la saga, Philippe Francq.

Con esta exposición, Citéco intenta entrar en los principales debates de la sociedad mientras aborda de una manera lúdica y educativa los acontecimientos económicos clave de los últimos años como la caída de las bolsas, la crisis inmobiliaria, la corrupción, el imperialismo o los fondos soberanos.

"La economía está presente en nuestro día a día, en el arte, la cocina, los viajes. Saber presentarlo e ilustrarlo de forma lúdica y educativa es un arte. Es parte de nuestras vidas, es justo prestarle atención", explica en un comunicado el director de Citéco, Philippe Gineste.

Ana Ayesa