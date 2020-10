La crisis no afecta a la creatividad, dice el español nominado a los Grammy Gorka Olmo

El dibujante vizcaíno Gorka Olmo, nominado en los Premios Grammy Latinos por ilustrar el último disco de Vetusta Morla, durante una entrevista con Efe en la que asegura que siempre se va a poder dibujar, en crisis o en tiempos de bonanza, porque no cree que "eso afecte a la creatividad". EFE/Luis Tejido.

Bilbao (España), 17 oct (EFE).- El dibujante español Gorka Olmo (País Vasco, 1986), nominado en los Premios Grammy Latinos por ilustrar el último disco del grupo musical Vetusta Morla, asegura que "siempre se va a poder dibujar, en crisis o en tiempos de bonanza", porque no cree que "eso afecte a la creatividad".

En una entrevista con Efe, Olmo considera que la crisis económica derivada de la covid-19 influirá en la industria, pero no en la inventiva de los creadores, que "mientras tengan un papel y un boli (blígrafo)", van a poder seguir dibujando.

El artista, que publicó sus dibujos en medios como "El País Semanal", "Vanity Fair" o "Forbes" y publicó un libro con sus ilustraciones, opta a la estatuilla del gramófono en la categoría de Mejor Diseño de Empaque, y se muestra muy sorprendido: " Estoy que no me lo creo, la verdad", dice.

Los "culpables" de este hito en la carrera de Olmo son los miembros de la banda madrileña Vetusta Morla, aunque la "coincidencia" también puso de su parte.

"En 2018 publiqué mi libro, "Cosas dentro de cosas". Ellos, que ya tenían pensado el título de su próximo disco, "Canciones dentro de canciones", lo encontrarían en alguna librería; supongo que les hizo gracia la coincidencia, y además les gustaron mis dibujos, por lo que contactaron conmigo", explica el artista.

El grupo indie le expuso el concepto del álbum, recalcando que querían "un formato especial", tanto en el continente como en el contenido.

"Era un encargo totalmente diferente. He hecho muchas portadas, pero esto es otra cosa", matiza el ilustrador, cuya propuesta fue más allá de la portada, la contraportada y la pegatina del CD o vinilo, pues también diseñó todo el interior con multitud de rampas y escaleras que conectan las distintas partes entre sí a medida que el papel se pliega o despliega.

En un mundo donde las aplicaciones digitales están cada vez más presentes, incluido su propio sector, sorprende la manera artesanal en la que Olmo ha trabajado.

"Me pasaron las medidas del disco, me hice una plantilla en casa a tamaño real y todo está dibujado a mano con bolis BIC (conocida marca española) azules para los escenarios y rojos para los personajes", resume.

Pese a que no recuerda cuál fue su primer dibujo -"como siempre he dibujado...", se disculpa-, las asignaturas artísticas eran "de las pocas que aprobaba", rememora Olmo entre risas, aunque rápidamente se pone serio para subrayar que "les daban muy poca importancia, eran totalmente prescindibles".

Y añade: "Siempre he sido muy mal estudiante y en mi vida había agotado un boli, y en este trabajo he agotado unos cuantos, cerca de la decena".

Según Olmo, su proceso creativo para ilustrar un disco o un texto periodístico es "muy parecido". Agradece, eso sí, cuando le dan "libertad absoluta".

El artista, que vive en su pueblo natal, aunque pasó unos años en Madrid, afirma que su inspiración no se ve condicionada por el ambiente que le rodea. "No tiene demasiada importancia el sitio en el que estés", comenta.

Y puntualiza que, en un sector como en el que él se desenvuelve, se trabaja desde casa: "A mí me llega el trabajo por mail y por mail lo envío de vuelta". EFE

