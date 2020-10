Kamala Harris retomará el lunes viajes tras los positivos por covid en su entorno

Imagen de archivo de la aspirante demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU, Kamala Harris. EFE/SHAWN THEW/Archivo

Washington, 17 oct. (EFE).- La aspirante demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU, Kamala Harris, retomará los viajes de campaña el próximo lunes, con una visita a Florida, después de que dos personas de su entorno dieran positivo por covid esta semana.

El lunes, Harris se trasladará a las ciudades de Orlando y Jacksonville, con motivo del primer día de voto presencial anticipado en Florida, dijo la campaña de Harris y del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, en un comunicado.

El jueves la senadora por California canceló sus viajes de campaña, después de que dos personas de su entorno dieran positivo por la enfermedad, aunque su equipo descartó que ella o Biden corrieran riesgo.

Ese día, la propia Harris informó en Twitter de que la noche del miércoles se había enterado de que un miembro de la tripulación de su avión, que no pertenecía a su personal, y una integrante de su campaña habían dado positivo.

"Yo no estuve en contacto cercano -según la definición de los CDC (Centros de Control de Enfermedades de EE.UU.)- con ninguno de ellos durante los dos días previos a sus tests positivos", tuiteó.

La senadora, que tenía previsto viajar el jueves a Carolina del Norte y el viernes a Ohio, decidió cancelar todos sus desplazamientos hasta el domingo "para extremar las precauciones", aunque ha seguido haciendo campaña de forma virtual.

Tanto Harris y su esposo, Doug Emhoff, como Biden dieron negativo el jueves en sus pruebas de covid-19, según la campaña.

Horas después del anuncio, la campaña de Biden reveló que un administrativo de la compañía que fleta el avión del candidato presidencial también había dado positivo por la enfermedad.

Sin embargo, esa persona estuvo en todo momento a "más de 50 pies (15 metros) de distancia del exvicepresidente Biden", llevaba mascarilla y "entró y salió del avión por una entrada trasera", explicó en un comunicado la jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon.

"Por tanto, el médico del exvicepresidente y los asesores médicos de la campaña consideran que no hay necesidad de que el exvicepresidente haga cuarentena", añadió O'Malley Dillon.

Biden tampoco estuvo en contacto con ninguno de los otros dos contagiados, y ha continuado con su agenda como estaba prevista.

La noticia llegó dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera positivo de covid-19, una enfermedad de la que también se contagiaron su esposa Melania, su hijo Barron y algunos de sus asesores más cercanos, entre ellos la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.