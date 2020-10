Jornet termina su primera prueba de 10 km en carretera en 29:59

La estrella de las carreras de montaña, el español Kilian Jornet, se lanzó por primera vez este sábado a una prueba de 10 km en carretera, que realizó en 29 minutos y 59 segundos, a un minuto y medio del vencedor, en Hole (Noruega).

El triple vencedor del Ultra-Trail del Mont Blanc llegó en decimoctava posición de esta carrera, la Hytteplanmila, ganada por el noruego Zerei Kbrom Mezngi, con un tiempo de 28 minutos y 20 segundos.

Autor de múltiples hazañas en montaña, Jornet no había todavía participado en una prueba en llano y se entrenó para ello estos últimos meses "con sesiones de velocidad en estadios o en llano" como había explicado a la AFP, asegurando que no pensaba hacerlo "durante mucho tiempo".

"Lo que me interesa en el deporte es el aprendizaje, y para aprender hay que hacer cosas diferentes", dijo el deportista de 32 años que vive en Noruega.

"Está bien conocerse a uno mismo, ver lo que pasa en función del tipo de entrenamiento. He aprendido cosas en pista que pueden servirme en altitud. El otro día hice un test de nutrición para correr en pista y eso me dio ideas sobre cómo puedo alimentarme cuando hago una ascensión", añadió.

Jornet, conocido por su doble ascensión récord del Everest en 26 horas, en mayo de 2017, sin asistencia ni oxígeno, tiene en mente "proyectos en el Himalaya, en los Alpes y en Escandinavia".

"Tengo proyectos de esquí en pendientes escarpadas. Espero buenas condiciones para hacerlas. Hay proyectos de cumbres, de cosas de velocidad. Todo en el marco de la montaña y con el esquí que me gusta hacer", confió el español, que podría intentar el ascenso al K2.

"Nunca he ido a Pakistán y tengo ganas. Espero hacerlo en los próximos años. La mejor temporada es el verano y siempre he tenido carreras en esa estación, por lo que por el momento me toca esperar. Voy a hacer cada vez menos competiciones para poder hacer más proyectos de montaña, proyectos que duran 2 o 3 años", concluyó.

