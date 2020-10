Fútbol/Primera.- (Previa) Betis y Real Sociedad enfrentan sus buenas rachas; derbi de viejos conocidos en La Cerámica

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Real Betis y la Real Sociedad, segundo y tercer clasificados de LaLiga Santander antes del comienzo de la jornada, se enfrentan este domingo para tratar de dar continuidad a sus buenas sensaciones de antes del parón, en una sexta jornada en la que Villarreal y Valencia afrontan un derbi especial para hombres como Dani Parejo, Alcácer o Unai Emery, que volverán a verse las caras con su exequipo.



En el Benito Villamarín (21.00 horas), el conjunto bético (9), a solo un punto del líder Real Madrid, espera volver a contar con la solidez defensiva y el acierto que le permitió imponerse en Mestalla (0-2) justo antes de la semana de selecciones. En el coliseo valencianista, los de Manuel Pellegrini cortaron una racha de dos derrotas consecutivas y recuperaron la imagen del inicio del curso, que inauguraron con dos triunfos y con la portería a cero.



Mientras, los donostiarras, que no ganan en el Villamarín desde marzo de 2017, se fueron al parón con una victoria aplastante ante el Getafe (3-0), que les mantienen terceros con las mismas unidades que el Villarreal (8). Antes de iniciar su andadura en la Liga Europa en Croacia, ante el Rijeka, los de Imanol Alguacil buscarán asentarse en el campeonato doméstico.



El parón ha permitido a los verdiblancos recuperar a efectivos como Diego Lainez, Claudio Bravo, Montoya o Andrés Guardado, mientras que Aissa Mandi regresa tras cumplir sanción. Por contra, el cuadro vasco volverá a sufrir las bajas de Illarramendi, Merquelanz, Sangalli y Álex Sola, a las que se podrían unir las de los tocados Zaldua, Zubeldia, Januzaj y Aranbarri.



VILLARREAL-VALENCIA, DERBI DE VIEJOS CONOCIDOS



En el Estadio de la Cerámica (16.00 horas), Villarreal (8) y Valencia (7), separados por solo un punto en la tabla y con trayectorias paralelas -se han dejado siete y ocho puntos respectivamente en esta campaña-, se verán las caras en un derbi de la Comunitat en el que serán muchos los que se reencuentren con su exequipo.



Dani Parejo, el hombre que levantó el último trofeo valencianista -la Copa del Rey de 2019- y que tuvo que despedirse por la puerta de atrás en medio de un clima de crispación en el entorno del club, vestirá ahora de amarillo en el derbi, como también lo harán Paco Alcácer, Albiol y Coquelin, además de un Unai Emery que llevó al conjunto 'che' a clasificarse varias ocasiones para la 'Champions'. Su homólogo en el otro banquillo, Javi Gracia, también tiene pasado como jugador 'groguet' y entrenador de las inferiores.



Gerard Moreno, que abandonó 'la Roja' con una lesión en los isquiotibiales, así como Estupiñán, Alberto Moreno, Sofian Chakla -por coronavirus- y Ramiro Guerra se perderán la cita por parte de los castellonenses, mientras que el cuadro valenciano no tendrá a Geoffrey Kondogbia, con molestias en el talón derecho y que esta misma semana cargó contra el presidente Anil Murthy por "engañar" tanto a Gracia como a él.



Por su parte, Eibar y Osasuna quieren repetir en Ipurua (12.00 horas) sus triunfos de antes del parón, que les auparon de la zona baja de la clasificación. Los armeros (4) tuvieron que esperar a la quinta jornada para estrenar su casillero de victorias al imponerse al Real Valladolid (1-2) gracias a un tanto en el minuto 90 de Kevin Rodrigues.



Los de Jagoba Arrasate, mientras, derrotaron al Celta (2-0) para firmar su segundo triunfo en cuatro fechas tras el del estreno ante el Cádiz. En esta ocasión, sin embargo, no podrán contar con el delantero croata Ante Budimir, que ha dado positivo por coronavirus tras regresar de su concentración con Croacia.



Tampoco estarán, además, del 'Chimy' Ávila, Brandon Thomas, Darko Brasanac ni Lucas Torró, y Roberto Torres es duda por problemas en el bíceps femoral. José Luis Mendilibar no tendrá a su disposición a Pape Diop, que vio la roja directa en la última jornada, ni a los lesionados Edu Expósito, José Ángel, Recio y Sergio Cubero.



DUELO DE NECESITADOS EN SAN MAMÉS



En San Mamés (14.00 horas), Athletic y Levante necesitan reaccionar ya para poder abandonar las últimas posiciones de la clasificación. Tanto los vascos, penúltimos, como los valencianos, antepenúltimos, cuentan con solo tres puntos en las mismas jornadas, cuatro. Además, el cuadro de Paco López es el equipo más goleado del campeonato junto al Granada (8).



Yuri Berchiche y Kenan Kodro no podrán participar en el duelo por los de Gaizka Garitano, como tampoco podrán hacerlo los visitantes Cheick Doukouré y Aitor Fernández, que asistió este viernes al funeral de su padre y no podrá incorporarse a la plantilla por el protocolo COVID-19. Precisamente, el coronavirus también trastocó los planes del colegiado Pizarro Gómez, designado en un principio para el encuentro y al que su contagio ha obligado a ser sustituido por Alberola Rojas.



Por otra parte, el Deportivo Alavés y el Elche miden en Mendizorrotza (18.30 horas) sus reacciones de la última semana. Los babazorros (4) consiguieron irse al parón con su primera victoria del curso ante el Athletic, que les sitúa marcando la salvación. Con los mismos puntos pero dos partidos menos, el conjunto ilicitano lleva dos jornadas puntuando.



Jota Peleteiro podría debutar como titular en el equipo de Pablo Machín, que perderá a Rubén Duarte por su expulsión la última fecha, y Cifu, Cifu, Josema Sánchez y Lucas Boyé causarán baja en los de Jorge Almirón.



Por último, Huesca y Real Valladolid tratarán de conseguir en El Alcoraz (18.30 horas) su primer triunfo de la temporada. Los oscenses atesoran cuatro puntos, fruto de cuatro empates, mientras que el cuadro pucelano es colista (2) y arrastra dos derrotas consecutivas.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.



Eibar - Osasuna. Medié Jiménez (C.Catalán) 12.00.



Athletic - Levante. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 14.00.



Villarreal - Valencia. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16.00.



Alavés - Elche. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30.



Huesca - Valladolid. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.



Betis - Real Sociedad. Estrada Fernández (C.Catalán) 21.00.