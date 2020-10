Fútbol/Primera.- Crónica del Getafe CF - FC Barcelona, 1-0

Un quiero y no puedo del Barça pierde en Getafe



Los de Koeman caen (1-0) con un gol de penalti de Mata



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona sucumbió (1-0) este sábado en su visita a Getafe dentro de la jornada 6 de LaLiga Santander, un partido exigente como ya podían imaginar los de Ronald Koeman y que tras una primera parte de querer mostrar una nueva imagen, terminó con derrota por un penalti de Frenkie de Jong que convirtió Jaime Mata.



Querer no es siempre poder, ni intentarlo es conseguirlo, mucho menos ante un rival que castiga a la mínima. El Barça fue creciendo de la mano de Pedri en el primer tiempo pero en el segundo recibió el golpe del gol y no tuvo reacción. Ni el arsenal ofensivo que sacó el técnico holandés evitó la derrota, poco después de ver perder al Real Madrid ante el Cádiz a escasos 30 kilómetros.



No es salida fácil la del Coliseum pero el Barça puso al menos de su parte por sacar algo en el primer tiempo. Fue el querer. Tras el descanso llegó el no poder, con Messi ausente. Podría parecer lo mínimo exigible esa intención con el pitido inicial, pero el pasado no lejano del equipo azulgrana guarda en su memoria muchas actuaciones nefastas a domicilio. En un primer acto incómodo, de intercambio, el Barça fue mejor.



Además, en ese campo de minas, lograron destacar jugadores visitantes para que la fe, la que regaló el equipo madrileño en su campaña de aliento a la sociedad en tiempos de coronavirus y confinamiento, en este caso fuera del seguidor azulgrana. Sobre todo brilló Pedri, un recién llegado que, en su primera titularidad y con 17 años, fue el mejor del Barcelona. Los pocos huecos que dejó el Getafe los encontró el canario.



El cuadro azulón presionó fuerte, Arambarri encima de Messi, y sin dominador claro, el partido estuvo entretenido en su ida y vuelta. Dembélé, de regreso al once en liga casi un año después, fue poco a poco dando control a su potencia y Dest, en la banda izquierda, dejó buenas sensaciones también ya como titular y aun jugando en la izquierda. El holandés asistió a Messi en la más clara visitantes, con el balón al palo del '10'.



El hombre de la previa, un Antoine Griezmann protagonista con Francia y por sus reproches a Koeman, se sintió obligado a dar más después de rajar, pero perdonó un gran pase al hueco de Pedri. El canario lo hizo todo bien en ese baile de un lado a otro del campo, con Maxi topando con Neto o Mata fuera en las llegadas locales.



UN GOL Y EL BARÇA SE CAE



Después de terminar bien y con posesión, el descanso supuso volver a empezar para el Barça y el 'Geta' volvió a exigir el máximo. En medio de la guerrilla, un balón llovido del cielo al segundo palo de la meta culé impacientó a De Jong hasta el punto de hacer penalti a Djené, mucho más atento a lo que podía sacar de la jugada.



La pena máxima la convirtió Jaime Mata y, a pesar de tener más de media hora por delante, el equipo de Koeman no supo volver a la senda correcta. La entrada de Ansu Fati amagó con abrir el campo, pero todo fue impotencia y ahogarse por dentro. Tampoco Coutinho, Trincao o Braithwaite dieron una ocasión clara a los de Koeman. La mejor fue una que casi mete en propia Djené en el descuento.



Tampoco apareció Messi, seco por el desgaste de los de José Bordalás o por el que vive en su propio club. El Getafe, que se repone de su última derrota y asoma a la cabeza de la liga, perdonó a la contra con el 'Cucho' Hernández. Tras el parón por selecciones, cae el Barça, sin ganar por segunda jornada consecutiva antes de encarar la semana del estreno en Liga de Campeones y el Clásico contra el Real Madrid, noveno en la tabla a tres puntos de los blancos, con un partido menos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE CF, 1 - FC BARCELONA, 0. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



GETAFE CF: David Soria; Damián, Djené, Cabaco, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic (Mollejo, min.90+), Cucurella; Cucho (Timor, min.90+) y Mata (Enes Ünal, min.71).



FC BARCELONA: Neto; Sergi Roberto (Riqui Puig, min.87), Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong (Braithwaite, min.80); Dembélé (Fati, min.62), Pedri (Coutinho, min.62), Griezmann (Trincao, min.80); Messi.



--GOL:



1 - 0, min.56, Mata (penalti).



--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó a Mata (min.27), Cabaco (min.28), Nyom (min.73) y Olivera (min.90) por parte del Getafe. Y a Piqué (min.24), Sergi Roberto (min.41) y Dest (min.97) el Barça.



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.