Fútbol/Premier.- (Crónica) El Everton guarda el liderato en un gran derbi contra el Liverpool

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Everton defendió este sábado su liderato en solitario en la quinta jornada de la Premier en un entretenido Derbi de Merseyside contra el Liverpool (2-2), mientras que el Manchester City logró la victoria por la mínima (1-0) ante el Arsenal.



Con nuevos aires para Goodison Park, el equipo de Carlo Ancelotti siguió líder (13 puntos) tras el encuentro ante sus vecino, un Liverpool (10) que perdonó hasta el último segundo y que no se fue contento con el VAR, ya que anuló el 2-3 en el descuento de Henderson por un fuera de juego milimétrico.



Mané abrió el marcador a los tres minutos, en su regreso una vez recuperado del coronavirus, pero no tardó en reaccionar el cuadro local por medio de Michael Keane. De nuevo se repitió golpe visitante y reacción rival, con Mohamed Salah y Calvert-Lewin. El Everton sufrió al final, con la expulsión de Richarlison por una dura entrada sobre el español Thiago, pero guardó el punto.



Por su parte, el City de Pep Guardiola ganó su primer partido en casa gracias a Raheem Sterling, atento a la segunda jugada a los 20 minutos para hacer el único gol del encuentro. Pese a la victoria, sigue descolgado el equipo de Mánchester, noveno con siete puntos, mientras que los de Arteta son quintos con nueve.



El Chelsea no logró recuperar posiciones, fuera de la zona noble, al encajar un duro empate en el descuento ante el Southampton (3-3). Los nuevos chicos de Lampard, Timo Werner y Kai Havertz, lo hicieron todo para dejar la victoria en Stamford Bridge pero Jannik Vestergaard frustró a los londinenses con el empate final.



La jornada este sábado la cerró la goleada del Manchester United sobre el Newcastle (1-4). Los de Solskjaer siguieron con dudas a pesar de sacar el partido adelante con la guerra en solitario de algunos de sus talentos, con los goles de Bruno Fernandes, Wan-Bissaka y otro de Rashford ya en los últimos minutos.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 5.



-Sábado.



Everton - Liverpool 2-2.



Chelsea - Southampton 3-3.



Manchester City - Arsenal 1-0.



Newcastle - Manchester United 1-4.



-Domingo.



Sheffield United - Fulham.



Crystal Palace - Brighton.



Tottenham - West Ham.



Leicester City - Aston Villa.



-Lunes.



West Bromwich Albion - Burnley.



Leeds United - Wolverhampton.