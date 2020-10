Fútbol.- Óscar García, sobre su expulsión: "Estaría bien escuchar lo que nos dicen los auxiliares"

"Jugando así vamos a ganar más partidos que perder"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del RC Celta, Óscar García Junyent, confesó que no le puede "pedir más" a sus jugadores, después de la derrota (0-2) este sábado ante el Atlético de Madrid, aunque sí reconoció que necesitan "ser más certeros" de cara a gol, mientras que lamentó que los entrenadores sean mirados "con lupa" y no se escuche a veces lo que les "dicen los auxiliares".



"Poca cosa les puedo pedir más a los jugadores. Teníamos un plan de partido que por ocasiones ha salido bien pero hay momentos dentro del área que tanto en ataque como en defensa tenemos que ser mucho más certeros. Hacerle 15 ocasiones al Atlético de Madrid no es fácil para nadie pero nos ha faltado el último toque, el definitivo", dijo tras el duelo de la sexta jornada de LaLiga Santander.



"Tenemos que estar más certeros de cara a portería. El trabajo ha sido bueno. Hemos merecido más, sobre todo la primera parte, es lo que hay, hoy el fútbol no ha sido benevolente con nosotros porque hemos merecido mucho más", añadió, destacando ese primer tiempo en el que los locales perdonaron muchas ocasiones.



Por otro lado, el técnico del Celta fue preguntado por su expulsión. "A los entrenadores se nos mira con lupa y a veces estaría bien escuchar lo que nos dicen los auxiliares", apuntó, sin querer dar más detalles. "Jugando así vamos a ganar más partidos que perder, no siempre vamos a tener al Barça o al Atlético delante", terminó.