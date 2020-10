El rapero Sean "Diddy" Combs crea un partido político para afroamericanos

En la imagen, el rapero estadounidense Sean Combs. EFE/Nina Prommer/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 16 oct. (EFE).- El rapero Sean "Diddy" Combs inauguró este viernes un partido político centrado en los ciudadanos afroamericanos de Estados Unidos, llamado Our Black Party, ya que considera que ninguna de las formaciones actuales responde a las demandas de la comunidad.

"Podemos protestar todo lo que queramos, pero para ganar tenemos que construir nuestro propia formación política", aseguró a sus 15 millones de seguidores en Twitter, al tiempo que pidió el voto para Joe Biden con el fin de evitar que Donald Trump sea reelegido en un nuevo mandato.

Our Black Party ya tiene una página web en la que afirman que no nacen "para una sola elección", sino que pretenden liderar la agenda política de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

Entre sus prioridades, la formación cita combatir la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria y a la formación educativa junto a la reforma del sistema penal estadounidense.

"Las personas negras no son un grupo monolítico y, por lo tanto, tenemos derecho a abogar por cosas diferentes", destaca su texto fundacional.

El músico explicó en una entrevista con Revolt TV que su "prioridad número uno" es sacar a Trump de la Casa Blanca y eso pasa por votar al candidato demócrata, Joe Biden, pero a continuación promoverá políticas desde su propia formación.

"El objetivo es crear una plataforma que ayude a promover una agenda política que aborde las necesidades de los afroamericanos. Así, en el futuro, no estaremos en la misma posición en la que estamos hoy", opinó.