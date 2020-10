El incendio en el Kilimanjaro está controlado pero los bomberos siguen alerta

Vista de los glaciares del Monte Kilimanjaro. EFE/Stephen Morrison/Archivo

Dar es Salam, 17 oct (EFE).- El incendio iniciado el pasado domingo en el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, en el norte de Tanzania, ya está controlado y los bomberos en alerta y desplegados en toda la montaña ante cualquier eventualidad, dijo hoy la organización gestora de los Parques Nacionales de Tanzania (Tanapa)

Según esta organización, el incendio ha destruido aproximadamente 95,5 kilómetros cuadrados de vegetación del Kilimanjaro, lo que equivaldría al 5 % del área total de la montaña de 1.700 kilómetros cuadrado, recogió el medio local The Citizen.

El ministro de Recursos Naturales y Turismo, Hamisi Kigwangalla, aseguró este viernes a última hora de la tarde en su cuenta de Twitter que "las inspecciones aéreas del monte Kilimanjaro hoy mostraron que el fuego está bajo control".

También este viernes en una rueda de prensa, Pascal Shelutete, el portavoz de Tanapa, aseguró que el fuego había sido controlado especialmente en las áreas de la meseta de la montaña.

No obstante, según indica el mismo medio, Shelutete no pudo confirmar si el fuego se había extinguido completamente.

El martes pasado esta organización dio una garantía similar, pero el fuego cobro fuerza esa misma noche lo que hizo al ministro tanzano afirmar el jueves que la extinción de éste estaba resultando "más difícil" de lo previsto.

El incendio comenzó el domingo por la noche en la zona de Whona, que acoge un campo base para los que ascienden la montaña por la vía de Mandara y Horombo, al parecer provocado por el fuego para cocinar que montaron los sherpas para un grupo de turistas.

Un equipo de 500 personas, que incluyen voluntarios, estudiantes universitarios y bomberos, trabajan desde el lunes para contener el incendio, a los que se unieron el jueves unidades aéreas de helicópteros y aviones.

El área afectada va desde el campamento de Mandara, a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar, hasta el de Horomobo, a 3.700 metros, una zona de matorrales.

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de Tanzania, país conocido por sus paradisiacas playas, sus safaris y el monte Kilimanjaro, formado por tres conos volcánicos y cuyo pico más alto alcanza los 5.891,8 metros.

La literatura ha evocado las icónicas cumbres de la montaña en obras tan conocidas como la novela "Las nieves del Kilimanjaro" (1936), de Ernest Hemingway.

La montaña también aparece en el célebre filme de dibujos animados "El rey león" (1994), entre otras películas.