El estadounidense Schuffele nuevo líder con cuatro golpes de ventaja y marca

Las Vegas (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El golfista estadounidense Xander Schauffele se convirtió este viernes en el nuevo líder del torneo CJ Cup@Shadow Creek del PGA Tour al completar la segunda ronda con tarjeta firmada de 64 golpes (-8), la mejor marca en la historia del torneo, y sumar 130 (-14), tres de ventaja sobre el segundo clasificado.

El inglés Tyrrell Halton, que fue el líder de la primera ronda, no pudo conservarlo aunque tuvo un buen recorrido con 68 golpes (-4) que le permitió sumar 133 (-11) y ser el que ocupe el segundo puesto.

El estadounidense Russell Hentley, que en la primera jornada compartió el segundo puesto con Schauffele, bajó al tercer lugar al entregar tarjeta firmada de 68 (-4) y llegar a los 134 golpes (-10).

Mientras que otro golfista estadounidense Talor Gooch, que recuperó 10 puestos, acabó en cuarto lugar (135, -9) al acabar la jornada con registro de 65 golpes (-7), la segunda mejor marca del día.

Pero sería Schauffele, de 26 años, el que se erigió en la gran figura de la jornada al completar el recorrido del Shadow Creek Golf Course, de Las Vegas (Nevada), con una actuación perfecta de ocho birdies, incluidos seis consecutivos que logró a partir del decimotercero hoyo.

El registro fue el mejor en toda la historia del torneo y superó a los siete de la primera jornada logrados por Halton, y este viernes por Gooch y el también estadounidense Collin Morikawa, que compartió el quinto lugar con su compatriota Jason Kokrak, ambos al sumar 136 (-8).

El español Jon Rahm y el chileno Joaquín Niemann, que fue el mejor latinoamericano de la jornada, la acabaron clasificados en el decimoquinto puesto con la suma de 140 golpes (-4).

Rahm, de 25 años, que perdió 11 puestos en comparación con la primera jornada, entregó tarjeta firmada de 73 golpes (+1), lejos del 67 (-5) de la ronda inicial al no tener consistencia ni desde el tee ni en el green al hacer un eagle (hoyo 4) y birdie (18) después que había cometido cuatro bogeys.

Niemann, de 21 años, vivió la experiencia contraria, tuvo su mejor rendimiento en el campo y lo demostró al concluir el recorrido con 68 golpes (-4) después de hacer seis birdies y dos bogeys.

Tambien acabaron compartiendo puesto, el vigésimo, el colombiano Sebastián Muñoz y el español Sergio García que recuperaron dos y sumaron 141 golpes (-3) después de entregar sendas tarjetas con 70 (-2) cada uno.

Mientras que el mexicano Abraham Ancer fue el gran perdedor de la jornada al descender 17 puestos tras ocupar el vigésimo sexto con 142 golpes (-2) después de entregar tarjeta de 73 (+1) tras hacer un doble bogey, tres bogeys y cuatro birdies.

Su compatriota Carlos Ortiz registró 71 golpes (-1) al completar el recorrido y sumó 143 (-1) que le hizo perder dos puestos y acabó de forma provisional en el 33, que comparte junto con otros 11 golfistas.