EEUU.- Trump bromea con abandonar el país si Biden gana las elecciones

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha bromeado este sábado con la posibilidad de abandonar el país si su rival demócrata, Joe Biden, se hace con la victoria en las próximas elecciones a la Casa Blanca.



"Para mí es mucha presión competir contra el peor candidato de la historia de la política presidencial", ha declarado Trump ante miles de simpatizantes en un mitin celebrado en el condado de Macon, estado de Georgia.



"¿Os imagináis que pierdo? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Voy a decir que he perdido ante el peor candidato de la historia de la política. Es posible que tenga que abandonar el país, no lo sé", ha declarado.



Durante el discurso, Trump volvió a afear a Biden su uso constante de la mascarilla, a pesar de que se trata de una recomendación de las autoridades médicas. "La mascarilla que lleva es tan grande que le cubre toda la cara", añadió el presidente, antes de redoblar sus ataques contra el candidato demócrata, que le saca una media de diez puntos según la suma de encuestas de RealClearPolitics.



"Biden generará pesimismo, pobreza y declive", ha añadido el mandatario.



La de este sábado no ha sido la primera vez que Trump ha amenazado en broma con retirarse de la vida pública si pierde ante Biden. Ya lo hizo en septiembre en Carolina del Norte. "Si pierdo contra él no volveré a dirigiros la palabra en la vida", declaró en ese momento.



La campaña de Biden recogió parte de esa declaración y la acompañó co con el texto: "Soy Joe Biden y apruebo este mensaje".