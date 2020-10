Coronavirus.- Alemania se ofrece a acoger a pacientes de coroanvirus de otros países de la UE

BERLÍN, 17 (DPA/EP)



El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha expresado este sábado la disposición de Alemania a volver a recibir pacientes de coronavirus de otros países de la UE ante el creciente número de casos.



"Si nuestros vecinos experimentan dificultades en la atención a pacientes con coronavirus, lógicamente ofreceremos de forma rápida nuestra asistencia en la medida que nuestras capacidades lo permitan", ha afirmado Maas en declaraciones a la red editorial germana RND.



"En el ámbito europeo podemos coordinarlo ahora mucho mejor que en la primavera a través del nuevo sistema de alerta temprana. Y en esta solidaridad confío si el otoño se vuelve difícil", ha indicado Maas.



Ya son varios los estados federados alemanes que expresaron su disposición a recibir pacientes desde naciones vecinas. Por ejemplo, clínicas de Renania del Norte-Westfalia se proponen atender nuevamente enfermos graves de COVID-19 de Países Bajos.



También Baja Sajonia expresó su disposición a ayudar a la nación vecina. Según informaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, también hay conversaciones en curso entre Baviera y República Checa.



La UE contribuye con 220 millones de euros al transporte transfronterizo de pacientes, equipamiento y personal.



Maas se refirió también a posibles nuevos cierres fronterizos unilaterales. "No queremos volver a incurrir en los errores de la primavera y esto también se aplica a las fronteras. Entonces la consecuencia fueron embotellamientos de kilómetros en la frontera germano-polaca", ha recordado.



"Volvieron a surgir debates que se creían históricos en la frontera franco-germana. Esto no puede volver a repetirse", ha apuntado el ministro.



También ha puntualizado que espera que la diplomacia internacional no se reduzca de nuevo debido a las restricciones de viaje. "Cuando se trata de guerras y crisis, hay que poder encontrarse también personalmente y mirarse a los ojos", ha argumentado Maas.



"Así como todos quieren evitar un segundo y completo cierre de la economía y la sociedad, digo: tampoco puede haber un cierre diplomático", ha remachado.