Colombia.- Duque rechaza reunirse con la 'minga' si "lo que buscan es un debate político"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, ha anunciado este viernes que el presidente, Iván Duque, no se reunirá con la marcha de protestas indígenas que se dirigen hacia Bogotá "si lo que buscan es un debate político", ya que este tipo de debates se llevan a cabo en el Congreso, por lo que ha instado a la 'minga' a formar un partido político.



"La minga se ha caracterizado a sí misma como política", ha explicado, por lo que insiste en que "los cauces de la democracia y la estructura de nuestra Constitución y de la ley no prevé que se hagan debates políticos al presidente", sino que "se hacen en el seno del Congreso", ha subrayado según declaraciones recogidas por 'El Espectador'.



Ceballos ha recordado, además, que el Senado aprobó una proposición para invitar a los miembros de la 'minga', cuya llegada a Bogotá está prevista para el lunes, para acudir a la Cámara, por lo que "si esa es la voluntad de los señores senadores, pueden citar un debate político".



Las reglas de la democracia "deben cumplirse", por lo que ha invitado a la 'minga' a convertirse en un partido político para poder entablar los debates políticos en el Congreso.



La llegada de la marcha de casi 10.000 indígenas a la capital colombiana también ha provocado tensión entre el Gobierno y las autoridades locales, ya que el primero ha emplazado a las segundas a asumir la logística y garantizar las medidas sanitarias de los participantes de la 'minga'.



Desde el lunes, cuando el grupo de indígenas llegó a Cali desde el departamento del Cauca, han mantenido conversaciones y diálogos con una delegación del Gobierno colombiano, presidida por la ministra de Interior, Alicia Arango, aunque hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, el objetivo del movimiento es reunirse con Duque, que ya negó su asistencia a una convocatoria de su parte en Cali, lo que motivó la partida hacia Bogotá.



Las reivindicaciones de la 'minga' incluyen la critica a la impunidad por parte de la Administración en relación al asesinato de líderes sociales, así como la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha sacudido al país.