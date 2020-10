Casa Real.- IU Aragón llama a participar en la movilización republicana y a "no conformarse con una monarquía que hace aguas"

ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)



Una amplia delegación de Izquierda Unida de Aragón, encabezada por su coordinador, Álvaro Sanz, participará este domingo, 18 de octubre, a las 12.00 horas en la plaza del Pilar, según ha indicado la formación en una nota de prensa.



Junto con entidades sociales y políticas de la Comunidad y, de forma simultánea a otras protestas que tendrán lugar en distintos puntos del resto de España, IU reivindicará "la modernización de España a través de un sistema de gobierno acorde con el siglo XXI", ha explicado Sanz.



IU ha insistido en extremar durante la concentración el cumplimiento de las más completas medidas de seguridad exigidas por la pandemia. "No se trata solo de rechazar tajantemente las tropelías y la corrupción que han tenido lugar en el seno de la familia real, la República es una oportunidad de regeneración ética e institucional para nuestro país", ha manifestado el coordinador de IU Aragón.



"MONARQUÍA QUE HACE AGUAS"



"Necesitamos impulsar una República, más allá del debate sobre una monarquía que hace aguas, para avanzar en el blindaje de derechos garantizados, la libertad, la igualdad y el feminismo, la solidaridad entendida en su máxima expresión emancipadora; en definitiva para hablar sin atavismos de lo que necesitamos como país, superando los miedos de quienes se aferran a una institucionalidad que no puede dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de la sociedad", ha insistido Sanz.



IU Aragón ya condenó la "gravísima" alteración que supuso la "injerencia" del rey en las competencias del Gobierno, opinando sobre su presencia o no en la entrega de despachos judiciales en Cataluña. "Más aún la huida del emérito a buscar refugio en una dictadura como es Emiratos Árabes unidos", ha apuntado.



"No solo ha hecho méritos el emérito para que reivindiquemos una República o su yerno Iñaki Urdangarín, la reciente actuación de Felipe de Borbón también es impropia de una monarquía constitucional, altera el mandato de la Carta Magna y rompe el principio de no intervención de la monarquía en el juego político, alterándolo para escorarse hacia posiciones de la más severa derecha política y social", ha insistido Sanz.



A su entender, "sobran los motivos para que todas las personas que nos sentimos ciudadanos y no súbditos salgamos a la calle a decir basta, no debemos conformarnos con una monarquía que hace aguas".