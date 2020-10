Carlos Mesa dice que las elecciones son un "desafío histórico" para la democracia boliviana

En la imagen candidato y expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) habla una entrevista con Efe en La Paz (Bolivia). EFE /Martín Alipaz /Archivo

La Paz, 17 oct (EFE).- El candidato y expresidente boliviano Carlos Mesa considera a la elección de este domingo como una de las "más importantes" de la historia de Bolivia, un "desafío histórico" para su democracia que pondrá a prueba la "vocación cívica" de los 7,3 millones de electores habilitados para votar.

Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, el principal contendiente del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, considera de que "más del 60 por ciento del país" se opone al regreso de este partido que gobernó Bolivia por casi catorce años.

Pregunta: ¿Cómo vive estas horas previas a la elección?

Respuesta: Con preocupación porque nos da a impresión de que no hay una actitud abierta, democrática en un sentido de respeto al Tribunal Supremo Electoral, de lo que ha hecho, y de respeto (de parte del MAS) a lo que pueden ser resultados transparentes en una elección totalmente distinta.

Esperamos que las fuerzas políticas que participamos en el proceso, en este caso ya somos solo cinco candidaturas, estemos en condiciones de decir con tranquilidad de espíritu que vamos a respetar el resultado cualquiera que este sea.

P: El MAS ha vuelto a repetir que tiene dudas sobre la elección ¿No teme que pueda generarse una convulsión?

R: Sí, por supuesto que sí, eso es precisamente lo que acabo de adelantar. Lo que nos parece surrealista es que el candidato (Luis) Arce y el MAS te diga que si ellos ganan en primera vuelta esa es una elección transparente porque así lo dicen las encuestas. Es la primera vez en mi vida que escucho a un candidato decir que lo que vale para él son las encuestas y no el resultado del voto popular. Esto me preocupa porque muestra una diferencia radical entre nosotros, Comunidad Ciudadana, y el MAS.

P: ¿Qué le diría a la comunidad internacional?

R: Estamos convencidos de que la comunidad internacional y muy especialmente Naciones Unidas y la Unión Europea tienen una palabra muy significativa para decir.

Esperamos que de Bruselas, una vez que se haya conocido el resultado final, que nosotros estamos seguros será manejado correctamente por el Tribunal Supremo Electoral, que la Unión Europea dé una palabra de respaldo a un proceso con su complejidad.

P: ¿Cuál cree que sea el ánimo de los electores para esta elección?

R: Estoy convencido que los bolivianos tenemos un extraordinario compromiso cívico, no solamente porque el voto es obligatorio, sino porque creemos que el voto es un instrumento fundamental para expresar nuestras ideas y expresar nuestra voluntad.

Esta es una de las elecciones más importantes de nuestra historia, y esto es lo que se dice siempre, pero esta vez de verdad el país se está jugando el futuro de una manera muy clara.

P: ¿Bajo qué criterios efectuaría alianzas ante una posible segunda vuelta?

R: Tenemos, si hay segunda vuelta, un trabajo muy intenso desde el punto de vista electoral y en el tema de las alianzas tienen que estar vinculadas con los núcleos que están próximos a esta idea: la idea de nuestra propuesta electoral y a la idea de que el adversario a derrotar es el Movimiento al Socialismo.

P: ¿Cuál sería el estilo de su Presidencia en el caso de resultar electo?

R: Debo ser un presidente ciudadano. Un presidente que sea capaz de tener un sentido de Estado. Un presidente que sea capaz de entender que hay que estar en el país sin el delirio de vivir en un avión en vez de vivir donde uno tiene que trabajar, en un gabinete o en viajes a momentos.

Finalmente un presidente que no se encapsule en un círculo cerrado y de carácter político ni de carácter de seguridad. Un presidente que esté próximo y un presidente abierto al diálogo con un desafío histórico fundamental, reconciliación, restañamiento de heridas, profundización de la lucha contra el racismo y la discriminación y la exclusión.

Gabriel Romano