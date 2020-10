Carlos Fernández, gran novedad en el once del Sevilla

El técnico Julen Lopetegui introduce cuatro cambios en su alineación inicial, en la que al final está el lateral Jesús Navas recuperado de sus molestias físicas pero no el argentino Lucas Ocampos tras haber estado con su selección en los últimos días.EFE/EPA/Bernadett Szabo/Archivo

Granada, 17 oct (EFE).- La entrada del central Sergi Gómez en lugar del francés Jules Kounde, de baja por coronavirus, y sobre todo la del delantero Carlos Fernández como referencia ofensiva son las principales novedades en el once inicial del Sevilla para el partido ante el Granada que comenzará a las 13 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

Respecto al pasado partido contra el Barcelona, el técnico Julen Lopetegui introduce cuatro cambios en su alineación inicial, en la que al final está el lateral Jesús Navas recuperado de sus molestias físicas pero no el argentino Lucas Ocampos tras haber estado con su selección en los últimos días.

Sale el Sevilla de inicio en el Nuevo Los Cármenes con Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Sergi Gómez, Escudero; Fernando, Jordán, Rakitic; Suso, Munir y Carlos Fernández.

En el Granada, el técnico Diego Martínez deja de inicio en el banquillo a los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís, desgastados por la acumulación de minutos de juego y de viajes con su selección en los últimos días.

El once inicial del Granada, que presenta tres novedades respecto al de la anterior jornada en el campo del Cádiz, está formado por Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Montoro; Antonio Puertas, Kenedy y Soldado.jag/agr/ea