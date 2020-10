Bolivia.- El Gobierno de Bolivia asegura que Evo Morales no volverá al país ni aunque gane el MAS las elecciones

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ha respondido a los rumores sobre un posible regreso al país del expresidente Evo Morales y ha asegurado que no volverá ni aunque su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), gane las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo "porque le tiene miedo a la gente".



"Evo Morales no va a volver a Bolivia ni aunque ganara el MAS. No va a volver a Bolivia. Le tiene miedo a la gente. Le tiene miedo a la censura de la gente porque Evo Morales le ha hecho fraude a la gente, porque hoy día se ha sacado la mascada con el tema de la pedofilia, con el tema la corrupción, con el tema el narcotráfico, con su misma voz que mandó a cercar ciudades para matarlas de hambre", ha afirmado Murillo, según recoge la emisora boliviana Erbol.



"Ese hombre no va a volver a Bolivia. Ese hombre va a seguir en su exilio dorado en su castillo de 3 millones de dólares, hablando a sus cuatro, cinco seguidores del Chapare por su radio Kawsachun Coca", ha añadido.



Los rumores de que Evo Morales volverá a Bolivia surgieron tras declaraciones de la exministra argentina y presidenta de la opositora Pro, Patricia Bullrich, quien informó que su bancada está solicitando informe a la Cancillería de su país respecto a la posibilidad de que Morales regrese el domingo o el lunes a Bolivia.



Morales ha manifestado públicamente que su intención es regresar a Bolivia al día siguiente de que el MAS gane las elecciones. El candidato del MAS, Luis Arce, es el favorito en las encuestas.