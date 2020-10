Birmania cancela las elecciones en áreas en conflicto por motivos de seguridad

EFE/EPA/NYUNT WIN

Rangún (Birmania), 17 oct (EFE).- La Comisión Electoral de Birmania anunció la cancelación de las elecciones generales del 8 de noviembre en varias zonas en conflicto a lo largo del país por motivos de seguridad.

El occidental estado Arakán (Rakáin), donde el Ejército combate contra la guerrilla etnonacionalista del Ejército de Arakán (AA) y donde se habita la etnia rohinyá -victima de un operativo militar de limpieza étnica-, es la región más afectada por la suspensión de los comicios en 13 (9 de manera total y 4 parcial) de los 17 distritos electorales.

"Esto es como correr por un largo desierto, sin final ni dirección", declaró este sábado a Efe el diputado U Oo Hla Saw, del Partido Nacional Arakán que en las elecciones de 2015 ganó 18 escaños, la mayoría en distritos donde las votaciones se han suspendido.

Por su parte, U Sein Chit, candidato del Partido del Frente de Arakán por el distrito de Thandwe, se quejó en declaraciones a Efe al apostillar que a raíz de la cancelación "esto ya no se pueden llamar elecciones".

Otros estados afectados por la cancelación son Kachin, Kayin, Bago, Mon y Shan, con suspensiones en un total de 40 distritos electorales (6 de manera completa y 36 parcial), donde también actúan grupos étnicos armados en conflicto el Ejército o con milicias amparadas por los militares.

La Comisión electoral argumentó en un comunicado emitido anoche que las votaciones no se pueden celebrar en estas zonas "porque no serían unas elecciones libres y justas".

Esta semana durante la campaña electoral en Arakán, tres políticos del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (LND) liderada por Aung San Suu Kyi, fueron secuestrados por un grupo armado y todavía permanecen en paradero desconocido.

Durante los comicios de 2015 también se suspendió la votación en varias zonas en conflicto, aunque en aquella cita a las urnas no hubo suspensiones en el estado Arakán.

Las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre serán los segundos comicios relativamente libres que se celebrarán en Birmania desde que el país se embarcara hace diez años en una transición a lo que los militares, que habían gobernado el país con puño de hierro durante cinco decenios, denominaron una "democracia disciplinada".