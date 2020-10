Barcelona se queda sin shopping night a causa del Coronavirus

MADRID, 15 (CHANCE)



Malas noticias para los aficionados a la moda que residen en Barcelona. Y es que su famosa Shopping Night, que estaba prevista para el 28 de noviembre, no se celebrará este año. El motivo principal, como en todas las cancelaciones recientes, se debe a las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, ya que no se pueden organizar eventos multitudinarios y además, como ha confesado el presidente de la Asociación del Paseo de Gràcia, Luis Sans, ha sido imposible conseguir patrocinadores en estos momentos.



La Shopping Night barcelonesa se trataba del evento más importante en el sector de los comerciantes de la capital catalana, con una noche de tiendas abiertas hasta medianoche, con conciertos, gastronomía, y descuentos especiales que reunía a más de 70.000 personas. Un importante empujón para la campaña navideña que, este año, se verá seriamente afectada.



Esta cancelación se une a la de la Madrid Shopping Night, que al igual que en Barcelona convertía en una auténtica fiesta de la moda el Paseo de Gràcia, en Madrid lo hacía el Barrio de Salamanca, que este año no ha disfrutado de la noche más glamourosa para los adictos a la moda.