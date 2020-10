AMP3.- México.- El exministro de Defensa de México Salvador Cienfuegos detenido en EEUU por presunto narcotráfico

16/10/2020 El exministro de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos (2012-2018). POLITICA CENTROAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL IVAN STEPHENS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El general Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa de México durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, ha comparecido este viernes ante la Justicia estadounidense tras ser detenido este jueves en Los Ángeles por presunto narcotráfico.



Durante la audiencia, el tribunal ha pedido a Cienfuegos que confirme que ha leído la acusación en su contra, en la que se le atribuyen cuatro cargos, tres por narcotráfico y uno por lavado de dinero.



Según ha recogido el diario mexicano 'El Universal", el exministro de Defensa ha sido emplazado a una nueva comparecencia el próximo martes en el que se debatirán las condiciones de su detención y la opción a fianza.



El abogado defensor, Duane Lyons, ha asegurado que pedirá que su cliente pueda salir bajo fianza, mientras que los fiscales estadounidenses han pedido al tribunal que Cienfuegos permanezca en prisión sin fianza, debido a que consideran que existe riesgo de fuga, según ha recogido Bloomberg.



Hasta el martes, permanecerá en una prisión federal de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.



LA DETENCIÓN



"He sido informado por el embajador Christopher Landau de Estados Unidos que el exministro de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California", informó el canciller de México, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta oficial de Twitter este jueves.



Cienfuegos, que ha sido detenido a petición del Departamento para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, ya había sido acusado de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, entre ellos el de transporte y distribución de sustancias ilícitas.



Está previsto que, ahora que se han anunciado los cargos en su contra, sea trasladado a Nueva York.



Bajo la 'Operación Padrino' de la DEA, los agentes estadounidenses han dicho haber hallado indicios y testimonios de la relación de Cienfuegos con el ministro de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.



Fuentes cercanas al asunto han revelado que habría sido detenido, principalmente, por sus presuntos lazos con miembros del crimen organizado y que la investigación en cuestión se remonta a diez años atrás.



Se trata de la primera vez en la historia de México que un exministro de Defensa es detenido por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ya sea en territorio estadounidense o en suelo mexicano.



LA ACUSACIÓN



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al exministro de proteger a una célula del conocido cártel de los Beltrán Leyva. De acuerdo con la acusación, durante el sexenio de Peña Nieto, Cienfuegos habría estado recibiendo sobornos del cártel del H-2, dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de apoyar a dicha organización.



Para el gobierno estadounidense, el H-2 es un cártel "extremadamente violento" que opera en Sinaloa y Nayarit. La acusación detalla que Cienfuegos --conocido como 'El Padrino' en el marco de la investigación-- utilizó al Ejército para atacar a los rivales del H-2, además de asegurarse de que no se realizaran operaciones militares contra la banda.



Asimismo, habría advertido a los integrantes de cualquier tipo de movimiento dentro del Ejército que pudiera perjudicarles. Según los informes judiciales, su labor habría permitido al H-2 expandirse de Mazatlán a Sinaloa.



Los fiscales estadounidenses, que han asegurado que cuentan con miles de mensajes entre las partes, han señalado que la mediación del antiguo jefe de las Fuerzas Armadas llevó a otros funcionarios "corruptos" a apoyar a la organización a cambio de sobornos.



UNA FIGURA CONTROVERTIDA



Además de estas acusaciones, Cienfuegos, de 72 años, arrastra escándalos con respecto a su responsabilidad en varios casos de violaciones de los Derechos Humanos bajo la Administración de Peña Nieto, como el de Tlatlaya, donde murieron 22 personas a manos de efectivos del Ejército.



Aunque existen varias versiones de lo ocurrido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México corroboró que quienes estaban en el lugar no opusieron resistencia, pero pese a ello, al menos quince de los asesinados lo fueron de manera extrajudicial.



También ha sido acusado de "inacción" en el marco del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron atacados el 27 de septiembre de 2014 por un grupo de policías municipales de Iguala y del cártel de Guerreros Unidos. Cienfuegos negó entonces cualquier responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas.



El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de México, Alejandro Encinas, ha aseverado que su detención afectará, de hecho, a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero.



LÓPEZ OBRADOR TILDA EL SUCESO DE "LAMENTABLE"



El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado lo sucedido como algo "lamentable" y ha señalado que se trata de una muestra "inequívoca de la descomposición del régimen".



"Así se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país en el periodo neoliberal", ha dicho respecto al sexenio de Peña Nieto, una Administración que ha sido duramente criticada por López Obrador en repetidas ocasiones.



En su rueda de prensa diaria, conocida como la "mañanera", el mandatario mexicano ha recordado que siempre ha recalcado que lo que pasaba bajo el Gobierno de Peña Nieto "no era solo una crisis". "Era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresiva", ha manifestado.



"Ahora estamos constatando la profundidad de esta descomposición, que se fue gestando tiempo atrás", ha sostenido antes de hacer hincapié en que actualmente "no hay ninguna investigación en México contra el general que tenga que ver con el narcotráfico".