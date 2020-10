ACTUALIZA 1-Real Madrid pierde ante recién ascendido Cádiz, Barcelona cae con el Getafe

(Actualiza con derrota del FC Barcelona)

MADRID, 17 oct (Reuters) - El actual campeón de la Liga española de fútbol, Real Madrid, sufrió el sábado una inesperada derrota ante el ascendido Cádiz, en la primera caída de los "merengues" por el torneo en más de siete meses, en una jornada que también vio al Barcelona perder en su visita al Getafe.

El atacante hondureño Anthony Lozano anotó para el Cádiz a los 16 minutos, tras colarse en medio de los defensores locales Sergio Ramos y Raphael Varane y aprovechar la habilitación de cabeza de Alvaro Negredo para vencer a Thibaut Courtois con un toque por encima del portero.

El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, realizó cuatro cambios en el entretiempo en un intento por darle vuelta al partido. En el complemento además mandó a la cancha al serbio Luka Jovic, quien en poco tiempo anotó un gol, que fue anulado por fuera de juego.

Vinicius Jr erró una clara situación tras cabecear libre, mientras que un remate de Karim Benzema golpeó el palo.

"Ellos han demostrado más ritmo, más ganas. No tenemos excusas, es un mal partido y hay que felicitar al Cádiz. No estamos contentos... Ha sido muy complicado desde el inicio y si nos meten dos o tres goles en la primera parte no pasa nada. No hay excusa", aseguró Zidane.

Mientras, en el partido disputado en Getafe, el local sacó provecho al gol marcado al minuto 56 por Jaime Mata a través de un lanzamiento penal, para encajarle la primera derrota al nuevo técnico del Barca, el neerlandés, Ronald Koeman.

Pese a jugar bien en la primera parte, el Barca fue incapaz de anotar, con un tiro en el poste del argentino Lionel Messi y una clara ocasión del francés Antoine Griezmann, sumándose a las opciones erradas.

Las derrotas de los "grandes" de la Liga se produce una semana antes de que el Barcelona reciba al Real Madrid en el "Clásico" español. (Reporte de Richard Martin, Editado en Español por Manuel Farías)