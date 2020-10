77-60. Pocos alardes en la victoria del Baskonia ante el Khimki

El pívot italiano del TD Systems Baskonia Achille Polonara (i), y el pívot estadounidense del Khimki de Moscú Devin Booker, en una jugada del partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en Vitoria. EFE/David Aguilar

Vitoria (España), 16 oct (EFE).- El TD Systems Baskonia no ofreció grandes alardes en su victoria por 77-60 ante un mermado Khimki, que peleó durante 35 minutos en la cuarta jornada de la Euroliga, a pesar de contar con sólo seis jugadores del primer equipo debido a las lesiones y el coronavirus.

Fue un envite muy abierto durante gran parte de los minutos, pero los vitorianos lo rompieron en un último cuarto en el que los rusos entregaron la cuchara ante la vuelta de tuerca defensiva de los hombres de Dusko Ivanovic que no pudieron contar con Alec Peters.

Sin embargo, Achille Polonara y Rokas Giedraitis tiraron del carro azulgrana con 20 puntos cada uno y fueron clave en el juego de un Baskonia que recuperó sensaciones después de tres derrotas consecutivas y continúa en los puestos altos de la clasificación.

Poco pudieron hacer los moscovitas ante la cascada de bajas que tuvieron en su gira española a las que se añadieron las de Sergey Monia y Sergey Karasev, este último durante el partido, y donde Devin Booker y Vyacheslav Zaytsev volvieron a ser los más destacados, pero no fue suficiente para arrancar un triunfo del Buesa Arena y continúa sin conocer el triunfo.

Los de Dusko Ivanovic se repusieron del acierto inicial ruso a base de velocidad y contraataques, aunque los amarillos aguantaron la reacción local con un juego ordenado y paciente.

Rokas Giedraitis anotó el primer triple para su equipo a los siete minutos del inicio, pero las pérdidas de balón penalizaron a los azulgranas, que además perdonaron en varias acciones para sumar debajo del aro y se fueron por detrás en el primer acto, 15-18.

Tres triples del Baskonia en el comienzo del segundo asalto dieron la vuelta al marcador, aunque la actividad de Devin Booker impedía diferencias importantes en un choque cerrado y en el que Achille Polonara hizo olvidar la ausencia de Alec Peters con 14 puntos en la primera parte.

Tonye Jekiri entró en acción para que el Baskonia cogiera la primera renta reseñable del partido, 33-26, pero el Khimki no se descolgó del partido y se apoyó en un inspirado Vyacheslav Zaytsev para endosar un 2-10 antes del descanso para irse por delante tras los primeros 20 minutos, 35-36.

Los vascos mejoraron su puesta en escena y recuperaron el mando del duelo, mientras el Khimki seguía pediendo efectivos con la lesión de Karasev. La ventaja se movió en los siete puntos a favor de un Baskonia que eligió mejor las ventajas en ataque y mordió más en defensa con robos de balón a los que sacaron mucho rendimiento para establecer un 54-47 a diez minutos del final.

Las imprecisiones fueron el denominador común de un partido incontrolable para las dos escuadras. Pero los locales mantuvieron el colmillo afilado en los momentos importantes y dos triples de Luca Vildoza aclararon el camino de los azulgranas que concluyeron con un cómodo parcial para llevarse el triunfo, 77-60

- Ficha técnica:

77 - TD Systems Baskonia (15+20+19+23): Vildoza (15), Raieste (-), Giedraitis (20), Polonara (20) y Jekiri (6) -cinco inicial-, Henry (-), Sedekerskis (1), Diop (-), Fall (-), Dragic (15) y Kurucs (-).

60 - Khimki (18+18+11+13): Zaytsev (17), Karasev (3), Vialtsev (7), Jerebko (12) y Booker (16) -cinco inicial-, Sharapov (-), Odinokov (-), Bertans (5) y Evstigneev (-).

Árbitros: Fernando Rocha (Portugal), Elias Koromilas (Grecia) y Joseph Bissang (Francia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga disputado en el Pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria con 600 espectadores.