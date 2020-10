5 alimentos que no pueden faltar en tu despensa para picar entre horas de forma saludable

MADRID, 15 (CHANCE)



A menudo solemos acudir a la despensa para calmar la ansiedad que nos provocan las adversidades de la vida cotidiana, una situación que se ha agravado por la incertidumbre de pandemia: Nerviosismo ante un posible confinamiento, largas horas de teletrabajo o la necesidad de matar el tiempo comiendo entre horas por estrés o ansiedad, a menudo nos hace caer en un picoteo poco saludable. Sin embargo, un snack no tiene por qué ser un alimento inadecuado, solo hay que saber elegir y, si tienes dudas, te contamos cuáles son los 5 tentempiés perfectos para comer entre horas:



1/ Hummus con crudités: Además ser muy fácil de hacer, el hummus tiene muy pocas calorías y es saciante, por lo que se convierte en un snack perfecto. Acompañado de crudités de verduras, aporta proteínas y son una gran fuente de energía.



2/ Conservas: Son una gran fuente de proteína y no llevan conservantes artificiales, y, gracias a su alto contenido en Omega3, son buenas para los huesos. Una gran variedad - atún, caballa, sardinas o anchoas, por ejemplo - para picar entre horas sin remordimientos de conciencia.



3/ Golosinas saludables: En ocasiones es inevitable caer en la tentación de comer algo dulce, el gran enemigo de la dieta. Sin embargo, es posible saciar esa necesidad, sin sentir remordimiento, gracias a Yummy Sweets, las gominolas con un 0% de azúcar, ingredientes naturales y la mitad de calorías que las demás.



4/ Frutos secos: Además de su alto contenido en vitaminas y minerales, ayudan a reducir el colesterol y reducen los problemas cardiovasculares. Tienen un alto contenido en fibra, que regula el tránsito intestinal, hace que no podamos resistirnos a un puñado de pistachos, anacardos, nueces o avellanas.



5/ Cacao puro: El chocolate es la gran perdición de los más golosos, pero para convertirlo en un snack saludable, hay que tomarlo en forma de cacao puro. Este superalimento tiene gran cantidad de nutrientes y antioxidantes, da energía y, según los expertos, aumenta el buen humor.



Así que ya sabes... si la ansiedad puede contigo entre horas, piensa antes de atacar la despensa y come alguno de estos alimentos que, nutritivos y sabrosos, son además beneficiosos para el organismo.