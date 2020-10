Zidane: "A Jovic le he pedido yo; se dicen tonterías"

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 16 oct (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desmintió que no quisiese contar con el delantero serbio Luka Kovic esta temporada, recordó que fue él quien pidió su fichaje a la directiva y aseguró que "se dicen tonterías", sin desvelar nada de una charla con el jugador

"Al final lo que se dice no es así, Jovic es jugador del Real Madrid y le he pedido yo, he hablado con el club para su fichaje. Cada uno puede opinar y no me meto, pero decir tonterías es lo que hay. No es así pero no pasa nada", aseguró en rueda de prensa.

Zidane fue preguntado por la situación de Jovic tras las palabras de Borja Mayoral en su presentación con el Roma, cuando desveló que el técnico le pidió que se quedase en el Real Madrid porque la intención era la salida del serbio.

"Hablo como siempre con mis jugadores, son cosas privadas y no voy a decir lo que hablo con ellos, se queda dentro. Lo más importante para mí es intentar siempre ser sincero con ellos y ya está, cada uno puede opinar y decir lo que quiera que no me voy a meter. Estamos los que somos aquí, hasta el día 5 podía pasar de todo y ya somos este grupo que va a luchar y pelear, es lo que me interesa", respondió.